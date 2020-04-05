Украина оказалась на уровне Африки по тестированию на коронавирус

На Украине провели 5040 тестов на коронавирус, что составляет 115 на один миллион человек населения. Это соответствует показателям Намибии и Марокко, поясняет издание.
По последним данным, на Украине зарегистрирован 1251 случай заражения коронавирусом; 32 пациента скончались, 25 — выздоровели.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России было сделано почти 700 тысяч анализов на коронавирус SARS-CoV-2. На границе проводится двойной контроль прибывающих из неблагополучных с точки зрения распространения вируса стран стран «с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования». В стране зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, 333 — выздоровели.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных уже превысило 1,1 миллиона человек.