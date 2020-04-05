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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина оказалась на уровне Африки по тестированию на коронавирус

Украина оказалась на уровне африканских стран по количеству проведенных тестирований на коронавирус. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на сравнительную статистику сервиса worldometers.info.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 204 782 +73 069
Скончалось64 849 +4 965
Выздоровело247 844 +14 253
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
Источник: AFP 2020

На Украине провели 5040 тестов на коронавирус, что составляет 115 на один миллион человек населения. Это соответствует показателям Намибии и Марокко, поясняет издание.

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По последним данным, на Украине зарегистрирован 1251 случай заражения коронавирусом; 32 пациента скончались, 25 — выздоровели.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России было сделано почти 700 тысяч анализов на коронавирус SARS-CoV-2. На границе проводится двойной контроль прибывающих из неблагополучных с точки зрения распространения вируса стран стран «с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования». В стране зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. При этом 43 пациента умерли, 333 — выздоровели.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных уже превысило 1,1 миллиона человек.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
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