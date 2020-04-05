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13:11 (мск), источник: Интерфакс

Знаменитая британская певица Марианна Фейтфул госпитализирована с коронавирусом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Британская звезда 1960-х Марианна Фейтфул заболела коронавирусом, сообщает The Guardian.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
Источник: AFP 2020

Ее подруга, исполнительница и драматург Пенни Аркейд рассказала, что Фейтфул находилась на самоизоляции по причине простуды, однако в прошлый понедельник сама обратилась в больницу, почувствовав себя хуже. После госпитализации у нее выявили COVID-19, у 73-летней Фейтфул развилась пневмония.

Певица, начавшая карьеру с сотрудничества с группой Rolling Stones в молодости употребляла наркотики, страдала от анорексии. В 2006 году у нее выявили рак груди, и Фейтфул перенесла успешную операцию. В 2007 году она рассказала, что за 12 лет до этого у нее нашли гепатит С. Кроме того, она страдает от артрита.

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