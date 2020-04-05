13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Безлюдные Афины показали с дрона (видео)
Древний город на карантине.
Обычно оживленные улицы в Афинах стали пустыми и тихими. Как и весь мир, Греция продолжает борьбу с пандемией коронавируса.
По данным на 5 апреля в Греции 1673 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 68 человек скончались.
Ранее сеть облетели впечатляющие кадры безлюдного Парижа.
Тем временем Ухань, откуда началось распространение COVID-19, постепенно возвращается к жизни после двух месяцев строгого карантина.
Анна Лысенко