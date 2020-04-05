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13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Безлюдные Афины показали с дрона (видео)

Древний город на карантине.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 213 927 +82 214
Скончалось65 652 +5 768
Выздоровело252 391 +18 800
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04

Обычно оживленные улицы в Афинах стали пустыми и тихими. Как и весь мир, Греция продолжает борьбу с пандемией коронавируса.

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По данным на 5 апреля в Греции 1673 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 68 человек скончались.

Ранее сеть облетели впечатляющие кадры безлюдного Парижа.

Тем временем Ухань, откуда началось распространение COVID-19, постепенно возвращается к жизни после двух месяцев строгого карантина.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
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