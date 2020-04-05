Военкоматы перевели на удаленную работу из-за коронавируса

В Минобороны добавили, что «уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону», чтобы призывники их родственники не приходили в военкоматы (цитата по ТАСС).
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о весеннем призыве в армию. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тыс. человек.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за коронавируса COVID-19 и обратятся с этим в Министерство обороны. Однако позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что весенний призыв в армию переносить не будут. Более 60 муниципальных депутатов просили мэра Москвы Сергея Собянина вмешаться в ход призывной кампании, чтобы не допустить распространения коронавируса.