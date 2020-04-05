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14:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Военкоматы перевели на удаленную работу из-за коронавируса

Все сотрудники военкоматов перешли на удаленную работу в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщили в Минобороны России. Призыв в армию при этом будет проходить по плану — с 1 апреля по 15 июля.

Коронавирус COVID-19
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Инфицировано1 216 422 +82 004
Скончалось65 711 +5 596
Выздоровело252 478 +18 789
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:26 MSK, 05.04
Источник: РИА "Новости"

В Минобороны добавили, что «уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону», чтобы призывники их родственники не приходили в военкоматы (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о весеннем призыве в армию. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тыс. человек.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за коронавируса COVID-19 и обратятся с этим в Министерство обороны. Однако позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что весенний призыв в армию переносить не будут. Более 60 муниципальных депутатов просили мэра Москвы Сергея Собянина вмешаться в ход призывной кампании, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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Источник:©Аргументы и факты
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