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16:13 (мск), источник: ТАСС

Папа Римский начал ритуалы Страстной недели, отслужив мессу в пустом соборе Святого Петра

Ее транслировали в прямом эфире портал Vatican News и нескольких каналов телевидения.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:37 MSK, 05.04
Источник: AFP 2020

ВАТИКАН, 5 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск возглавил праздничную службу в Пальмовое (Вербное) воскресенье по католическому календарю. Месса при сохранении всех символов — пальмовых и оливковых ветвей, которые знаменуют вхождение Иисуса в Иерусалим накануне ареста и мученической смерти, прошла в пустом соборе Святого Петра в присутствии нескольких кардиналов и монахинь. Ее транслировали в прямом эфире портал Vatican News и нескольких каналов телевидения.

«Сегодня, когда разворачивается драма пандемии, когда разбивается уверенность, обманываются ожидания, появляется ощущение одиночества, Иисус говорит каждому: «Смелее, открой свое сердце моей любви, почувствуй поддержку Господа», — сказал Папа.

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Как ранее было объявлено в Ватикане, в такой же форме пройдут все церемонии и процессии грядущей Страстной недели, включая Крестный ход, который понтифик проведет, как принято у католиков, в Страстную пятницу в главном католическом соборе, а не у стен Колизея, как делалось веками. Участие верующих не предусматривается из-за пандемии коронавируса. В Италии и других странах приходам рекомендовано отложить Крестные ходы.

Божьи храмы открыты

При этом в Италии формально разрешено ходить в церковь в индивидуальном порядке. Церкви не закрыты, настоятели проводят службы, но без прихожан. При этом, как разъяснили в МВД Италии по запросу Конференции итальянских епископов, верующий может зайти в церковь, но только совместив этот поход с выходом из дома по другой неотложной необходимости (за продуктами или на работу). Церковь должна находиться по пути следования верующего на работу или в магазин.

При этом информацию о походе в церковь необходимо указывать в специальном сертификате, заполняемом при любом выходе из дома.

С 10 марта в Италии действуют карантин и ограничения передвижения. Многие компании перевели свой персонал на режим удаленной работы. Закрыты школы, магазины (за исключением продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные залы, развлекательные заведения и учреждения культуры.

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Кроме того, закрыты все предприятия, занимающиеся производством предметов не первой необходимости. При этом людям запрещено удаляться пешком от дома на расстояние более 200 м, в том числе для прогулки с собаками. С детьми гулять разрешено, но не рекомендуется. Занятия спортом и пробежки запрещены. Для любого выезда нужно заполнять специальную форму с объяснением весомых причин выхода из самоизоляции. За нарушение карантина или предоставление ложной информации предусмотрены штрафы от €400 до 3 тыс.

Статистика

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии составило почти 25 тыс. человек, из которых более 15 тыс. умерли, почти 21 тыс. излечились. Количество летальных исходов значительно не снижается (около 700 человек в сутки), но, как указывают эксперты, стабилизировалось и перестало значительно расти число новых заражений, придя к плоской эпидемической кривой. Снижается число госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии.

В Ватикане до сих пор было выявлено семь случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные не имели контактов с Папой Римским и его ближайшим окружением. В Ватикане официально не подтверждали, что 83-летнему Франциску был проведен тест на коронавирус.

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