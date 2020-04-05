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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Названы профессии, которые станут невостребованными после пандемии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

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Выздоровело355 +22
Инфицировано1 225 360 +85 033
Скончалось66 542 +5 655
Выздоровело252 615 +18 685
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:48 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

Так, фитнес-центры могут лишиться части клиентов, а значит, некоторым инструкторам придется искать новую работу. В таком случае молодые тренеры станут неконкурентоспособными, отмечают эксперты.

По мнению авторов исследования, распространение заболевания COVID-19, которое затронуло уже более 1,2 миллиона человек во всем мире, подтолкнуло процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Из-за этого под удар могут попасть младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Накануне специалисты портала HeadHunter сообщили, что за последний месяц в России увеличилось количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики, безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости.

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