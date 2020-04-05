Названы профессии, которые станут невостребованными после пандемии

Так, фитнес-центры могут лишиться части клиентов, а значит, некоторым инструкторам придется искать новую работу. В таком случае молодые тренеры станут неконкурентоспособными, отмечают эксперты.
По мнению авторов исследования, распространение заболевания COVID-19, которое затронуло уже более 1,2 миллиона человек во всем мире, подтолкнуло процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Из-за этого под удар могут попасть младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Накануне специалисты портала HeadHunter сообщили, что за последний месяц в России увеличилось количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики, безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, а также строительства и недвижимости.