17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Египетская мумия «прятала» под собой рисунок богини мертвых
Уникальное открытие сделали в одном из шотландских музеев.
Шотландские ученые обнаружили уникальные древние рисунки на внутренней части древнеегипетского саркофага возрастом 3 тысячи лет, сообщает Daily Mail.
Деревянный саркофаг, который сейчас хранится в Перте, принадлежал жрице или принцессе из Фив, известной как
Саркофаг с телом принцессы в свое время пострадал
Как установили ученые, на рисунках изображена Аментет — богиня Запада, который в древнеегипетской мифологии символизировал царство мертвых. Она также считалась покровительницей плодородия.
Ученые планируют продолжить изучение мумии, которую датируют периодом между 760 и 525 годами до нашей эры.
Анна Лысенко