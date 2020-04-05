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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Египетская мумия «прятала» под собой рисунок богини мертвых

Уникальное открытие сделали в одном из шотландских музеев.

Шотландские ученые обнаружили уникальные древние рисунки на внутренней части древнеегипетского саркофага возрастом 3 тысячи лет, сообщает Daily Mail.

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Деревянный саркофаг, который сейчас хранится в Перте, принадлежал жрице или принцессе из Фив, известной как Ta-Kr-Hb. Мумию не доставали из него более ста лет.

Саркофаг с телом принцессы в свое время пострадал из-за расхитителей гробниц. Исследователи решили принять дополнительные меры для консервации мумии, прежде чем включить ее в выставку, запланированную на 2022 год.

Как установили ученые, на рисунках изображена Аментет — богиня Запада, который в древнеегипетской мифологии символизировал царство мертвых. Она также считалась покровительницей плодородия.

Ученые планируют продолжить изучение мумии, которую датируют периодом между 760 и 525 годами до нашей эры.

Анна Лысенко

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