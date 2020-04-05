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18:55 (мск), источник: ТАСС

В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара рассказал, что при помощи микроигл на лейкопластыре животным ввели вакцину, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:59 MSK, 05.04
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АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных. Об этом сообщил в воскресенье профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса.

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«Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни», — написал он на своей странице в Twitter.

Между тем, сейчас вакцины от коронавируса в России испытывают на животных — мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания, как ожидается, завершатся к концу апреля. В субботу генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая, а клинические могут начаться 29 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 65 тыс. смертельных исходов.

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