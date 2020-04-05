Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
28Полдень в пустых городах
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
5 апреля, источник: Lenta.Ru

В Италии замедлился рост числа умерших от коронавируса

В Италии замедлился рост числа умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 260 104 +72 306
Скончалось68 413 +4 329
Выздоровело258 588 +12 639
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 05.04
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

За сутки число жертв выросло на 525 и достигло 15 887. В последний раз рост числа жертв менее 600 за сутки был зарегистрирован 19 марта.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В субботу, 4 апреля, был зарегистрирован 681 летальный исход, днем ранее — 776.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 128 948 человека. Жертвами инфекции стали 10 023 человека, вылечились 15 887 пациента. Страна находится на третьем месте по общему числу инфицированных, уступая США, где более 324 тысяч заразившихся, и Испании, где более 130 тысяч заболевших.

В целом в мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 05.04
 Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Определено число застрявших за границей россиян
Коронавирус COVID-19
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»
Коронавирус COVID-19: главные события 5 апреля
Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Три священника РПЦ заразились коронавирусом в Москве
В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса
В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В Великобритании заметили солнечный столб (фото)
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Пятнадцать идей для автомобиля: AliExpress против карантина Месяц вынужденных «каникул» — это немало, самое время заняться тем, что откладывали в долгий ящик. В том числе заказать полезные вещи для машины
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Валерий Карпин стал отцом в пятый раз У тренера родилась дочь
Леди
Журналистка из Нью-Йорка рассказывает, как пережить карантин Жители США находятся на карантине дольше, чем россияне.
Новости партнеров
Уже известно, когда мы вернемся к прежней жизни
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Россияне уже переболели коронавирусом до его массовой эпидемии
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь