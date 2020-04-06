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00:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

Заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, передает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:02 MSK, 06.04
Источник: Reuters

«По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности», сказано в заявлении. Отмечается, что у премьера симптомы коронавируса сохраняются спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, Борису Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.
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27 марта сообщалось, что Борис Джонсон заразился коронавирусом.

23 марта Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешают выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране действует запрет на собрания группами более двух человек.

В мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились.

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