Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

«По совету своего врача
27 марта сообщалось, что Борис Джонсон заразился коронавирусом.
23 марта Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешают выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране действует запрет на собрания группами более двух человек.
В мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились.