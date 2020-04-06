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08:11 (мск), источник: Известия

Витаминизируй это: спрос на БАДы вырос почти на треть

Россияне стараются повысить свой иммунитет и закупаются добавками впрок.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:06 MSK, 06.04
Источник: Известия

Россияне стали покупать в аптеках на 30% больше биологически активных добавок (БАД). Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group по итогам февраля, с которыми ознакомились «Известия». Лучше всего продавались витамины. Это связано с желанием потребителей укрепить организм и хотя бы отчасти унять тревогу из-за коронавируса, говорят эксперты. Кроме того, многие закупились впрок, опасаясь подорожания препаратов.

По итогам февраля российские аптеки продали БАД на 12 млрд рублей. Это на 30% больше, чем год назад.
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Такой всплеск спроса наблюдается впервые за несколько лет. Для сравнения: в феврале 2016-го продажи БАД оценивались в 8,3 млрд рублей, в тот же месяц в 2017-м — в 9,4 млрд рублей, в 2018-м — в 9,2 млрд рублей.

Правда, в натуральном выражении рост не столь значителен. За второй месяц года аптеки продали 54,4 млн упаковок биодобавок, что выше прошлогоднего показателя только на 10% (49,3 млн). Это может объясняться покупкой больших пачек и отчасти смещением спроса в сторону более дорогих препаратов.

В топ-5 наиболее популярных брендов биодобавок вошли преимущественно витаминно-минеральные комплексы, следует из данных DSM Group. Так, первую строчку занимает Solgar (7% от всех продаж БАД в стране), вторую — «Доппельгерц» (3%), четвертую — «Витрум» (2%). На третьей строчке расположилось слабительное «Фитолакс» (с долей в продажах 3%), на пятой — пробиотик «Бак-сет» (2%).

Союз производителей БАД еще в начале 2019 года прогнозировал значительный рост продаж биодобавок как в стоимостном выражении, так и в натуральном выражении, напомнил исполнительный директор организации Александр Жестков. Это подтвердилось уже по итогам прошлого года, и теперь мы наблюдаем усиление тенденции, полагает он. Действительно, по данным DSM Group, в 2019-м емкость коммерческого рынка биодобавок составила 323,7 млн упаковок на сумму 63,4 млрд рублей.

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Сравнивая с 2018 годом, объем реализации вырос на 18,7% в стоимостном выражении и на 2,2% в натуральном.

— Это мировая тенденция, идет рост потребления продуктов для поддержания здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний, тренд на здоровый образ жизни. Однако в России такую продукцию потребляют 35−40% населения, когда в Японии и США — порядка 90% и 80% соответственно. То есть в нашей стране еще достаточный потенциал для роста уровня потребления биодобавок, считает Александр Жестков.

Значительный рост спроса в феврале вызван совокупностью факторов — и продолжением прошлогодней тенденции, и формированием запасов потребителями на время изоляции, полагает специалист.

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Действительно, многие россияне приобрели по несколько упаковок препаратов, которые регулярно употребляют, подтвердил глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

Такое поведение также продиктовано опасениями, что из-за падения рубля многие товары вскоре значительно поднимутся в цене, добавил эксперт.

Можно добавить, что многие россияне стараются следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет на фоне тревожных новостей о коронавирусе, отметил член Гильдии маркетологов Николас Коро. Причем ряд потребителей используют не только аптечные продукты, но и активно покупают чеснок, лимоны, имбирь и другие такого рода товары для изготовления средств по народным рецептам, рассказал эксперт. В дальнейшем, с одной стороны, можно ожидать сохранения и даже роста спроса в том числе на витамины до тех пор, пока пандемия коронавируса не сойдет на нет, считает он.

С другой стороны, большой запас закупленных средств и необходимость оставаться дома не мотивируют к новым покупкам.

Выручка аптек по итогам февраля оказалась на 20% больше, чем в том же месяце год назад, сообщали «Известия» ранее. Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций — россияне стали больше приобретать все категории препаратов. Это связано с сезонным обострением хронических заболеваний, а также с тем, что многие начали закупаться впрок.

Анна Ивушкина

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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