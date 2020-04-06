Тигрица в зоопарке в Нью-Йорке заразилась коронавирусом

Специалисты полагают, что тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения.
«У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся», — говорится в заявлении.
При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с заразившейся тигрицей, симптомов заболевания не было. Кроме того, специалисты протестировали малайского
Организация приняла меры профилактики для всего персонала, который ухаживает за животными, и других кошачьих, живущих в четырех зоопарках сети WCS.
Ранее сообщалось, что, согласно исследованию ученых Харбинского ветеринарного
Штат
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