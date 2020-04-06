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05:19 (мск), источник: РИА Новости

Тигрица в зоопарке в Нью-Йорке заразилась коронавирусом

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Тигрица, обитающая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразилась коронавирусом нового типа, сообщает Общество по охране дикой природы (WCS).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:45 MSK, 06.04
Источник: РИА "Новости"

Специалисты полагают, что тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения.

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«У Нади, четырехлетней малайской тигрицы, положительный результат теста на COVID-19. У тигрицы, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель, и, как ожидается, они все поправятся», — говорится в заявлении.

При этом еще у одного амурского тигра, который жил рядом с заразившейся тигрицей, симптомов заболевания не было. Кроме того, специалисты протестировали малайского тигра-самца, двух амурских тигров, а также леопардов, гепардов, пум и сервалов и пришли к выводу, что все они здоровы.

Организация приняла меры профилактики для всего персонала, который ухаживает за животными, и других кошачьих, живущих в четырех зоопарках сети WCS.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что это первый известный случай заражения животного в США и первый случай заражения тигра в мире.
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Ранее сообщалось, что, согласно исследованию ученых Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института, кошки восприимчивы к COVID-19. Представитель антикризисного штаба Бельгии по борьбе с распространением коронавируса в конце марта заявил, что в стране был зафиксирован случай передачи коронавируса от хозяина к кошке. Еще один случай заболевания коронавирусом был обнаружен у кошки в Гонконге, хозяин животного также был госпитализирован с COVID-19.

Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. Число заболевших коронавирусом здесь достигло 122 031, скончались 4159 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
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