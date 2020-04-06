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04:40 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме просят разобраться с завышением цен на имбирь и лимоны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:24 MSK, 06.04
Источник: РИА Новости

Как рассказал РИА Новости Нилов, соответствующие обращения будут направлены руководителю ФАС Игорю Артемьеву и генеральному прокурору Игорю Краснову в понедельник.

Стоимость корня имбиря в одном из сетевых магазинов приблизилась к трем с половиной тысячам рублей, я лично видел ценник. Кроме того, в соцсетях постоянно появляются сообщения о резко возросших ценах на лимоны, чеснок, то есть, на те продукты, которые укрепляют иммунитет, используются при профилактике инфекций, в том числе коронавируса.
Ярослав Нилов
зампред фракции ЛДПР

По его словам, не исключено, что воспользоваться ситуацией решили поставщики перечисленных товаров.

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«Видимо, это связано с тем, что в СМИ говорят о том, что имбирь, лимоны, чеснок и мед способствуют укреплению иммунитета и дополнительно защищают организм человека. Вероятно, поставщики этих товаров решили воспользоваться ситуацией и нажиться на гражданах в условиях, когда все и так перенапряжены и находятся в непростой ситуации», — отметил Нилов.

«Если цены на продукты завышают поставщики, значит, надо проверять их. Попрошу Федеральную антимонопольную службу вмешаться в этот процесс, провести проверки во всех регионах и, исходя из их итогов, возбудить дела в соответствии с антимонопольным законодательством, а Генпрокуратуру — принять меры прокурорского реагирования», — подчеркнул парламентарий.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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