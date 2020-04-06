07:29 (мск), источник: Life.ru
Учёные выяснили, сколько больных коронавирусом заражаются от внешне здоровых людей
Распространение вируса еще до проявления симптомов сильно усложняет его отслеживание.
Около десяти процентов заражений CoViD-19 могут приобретаться от внешне здоровых людей, у которых болезнь либо протекает бессимптомно, либо симптомы еще не проявились. Результаты исследования опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Исследование проходило в Сингапуре с 23 января по 16 марта. Всего было обследовано 243 пациента, 157 из которых заразились внутри страны.
Есть и примеры заражения через поверхности. Например, 52-летняя женщина получила инфекцию в церкви: оказалось, что за несколько часов до нее то же место в зале занимали два иностранца — носителя CoViD-19, у которых на тот момент еще не проявились симптомы болезни.
В центре также отметили, что бессимптомное течение болезни и ее быстрое распространение осложняют ее отслеживание.
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