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07:29 (мск), источник: Life.ru

Учёные выяснили, сколько больных коронавирусом заражаются от внешне здоровых людей

Распространение вируса еще до проявления симптомов сильно усложняет его отслеживание.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 274 923 +72 096
Скончалось69 479 +4 708
Выздоровело260 484 +13 598
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:45 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

Около десяти процентов заражений CoViD-19 могут приобретаться от внешне здоровых людей, у которых болезнь либо протекает бессимптомно, либо симптомы еще не проявились. Результаты исследования опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Исследование проходило в Сингапуре с 23 января по 16 марта. Всего было обследовано 243 пациента, 157 из которых заразились внутри страны.

Есть и примеры заражения через поверхности. Например, 52-летняя женщина получила инфекцию в церкви: оказалось, что за несколько часов до нее то же место в зале занимали два иностранца — носителя CoViD-19, у которых на тот момент еще не проявились симптомы болезни.

В центре также отметили, что бессимптомное течение болезни и ее быстрое распространение осложняют ее отслеживание.

Кроме того, это подчеркивает важность соблюдения физической дистанции.

Ранее китайские эксперты обнаружили уникальный случай: один мужчина был носителем вируса на протяжении 49 дней, при этом у него не проявлялось никаких симптомов. Эксперты посчитали, что вирус образовал с иммунной системой мужчины динамический баланс, из-за которого он не болел, но активно заражал окружающих.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:45 MSK, 06.04
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