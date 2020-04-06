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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях

COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

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Они исследовали «выживание» вируса на различных поверхностях, сообщило гонконгское издание South China Morning Post. Ранее доклад экспертов по результатам исследований был опубликован в специализированном журнале The Lancet.

Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.

На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани — стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке — он исчез уже на второй день.

На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.

Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в «убийстве» вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

«Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук», — говорится в докладе.

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