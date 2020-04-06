В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

«С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле.
Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, отмечают власти.
«Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», — приводятся в сообщении слова министра цифрового развития и связи Приморского края Сергея Максимчука.
Власти региона во вторник сообщили, что в Приморье вводится режим полной самоизоляции.
Всего в крае подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом. Двух пациентов, заболевших коронавирусом в Приморье, выписали после лечения.