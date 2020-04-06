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09:05 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Система пропусков в рамках режима самоизоляции начинает действовать в Приморье с 7 апреля, сообщает правительство региона.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:06 MSK, 06.04
Источник: РИА Новости

«С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно», — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что пропуском является СМС, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей.

Уточняется, что речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле.

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Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, отмечают власти.

«Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции», — приводятся в сообщении слова министра цифрового развития и связи Приморского края Сергея Максимчука.

Власти региона во вторник сообщили, что в Приморье вводится режим полной самоизоляции.

Всего в крае подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом. Двух пациентов, заболевших коронавирусом в Приморье, выписали после лечения.

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