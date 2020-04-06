Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 188 человек

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение
«Подтвержденных случаев инфицирования — 188, среди них выздоровели — 36, смертельных случаев — 2, в режиме карантина находятся 5056 человек, под наблюдением 386», — сообщается на сайте.
Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал, сотрудники Нацбанка Грузии и врач скорой помощи. От вируса погибли две пожилые женщины, по словам врачей у них наблюдалось несколько сопутствующих хронических заболеваний. Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля.