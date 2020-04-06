Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
18Самые потрясающие фотографии серфинга
6 апреля, источник: РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 188 человек

ТБИЛИСИ, 6 апр — РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 188 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Коронавирус COVID-19
10:52 (мск)Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 431 900 +83 272
Скончалось82 172 +7 338
Выздоровело301 543 +16 479
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:19 MSK, 08.04
Источник: AFP 2020

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а также ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 мск). Запреты введены на передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты. Накануне днем сообщалось о 174 случаях инфицирования.

«Подтвержденных случаев инфицирования — 188, среди них выздоровели — 36, смертельных случаев — 2, в режиме карантина находятся 5056 человек, под наблюдением 386», — сообщается на сайте.

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал, сотрудники Нацбанка Грузии и врач скорой помощи. От вируса погибли две пожилые женщины, по словам врачей у них наблюдалось несколько сопутствующих хронических заболеваний. Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 08.04
 Клара Новикова рассказала о состоянии Бабкиной
'Мы на коленях': плачущая медсестра записала видео о COVID-19
Коронавирус COVID-19
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
В России появится национальный стандарт для марлевых масок
Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни
В Китае спустя 76 дней изоляции открылся выезд из Уханя
1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки
Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю
Эксперты рассказали о зарплатах курьеров в 150 тысяч рублей
Россияне пожаловались на боли в животе из-за необычного питания
Коронавирус совершил «чудо» с пандами в Гонконге
Врач дала советы по наполнению «карантинной» аптечки
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Суперлуна 2020: посмотрите на удивительные фото Самая большая Луна в этом году
Авто
Как общаться с полицией тем, кто за рулем во время самоизоляции Слухи про введение спецпропусков, эвакуацию машин нарушителей режима самоизоляции и прочие репрессии в связи с COVID-19 — все это не на шутку обеспокоило водителей. Как на самом деле должны вести себя автомобилисты и что от них может требовать полиция?
Кино
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции 6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка
Новости партнеров
Коронавирус прилетел из космоса в октябре 2019 года
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Gnezdo.ru
Это случилось ночью: вся страна в трауре
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Фото Гитлера, которые он не успел уничтожить
На мир надвигается страшное. Вот что ждет 2020 год
Леди
Как выглядят звезды, в чьих жилах течет цыганская кровь Филипп Киркоров, певица Слава, актриса Оксана Фандера — всех их объединяет цыганское прошлое.
Новости партнеров
Оказалось, что россияне уже переболели коронавирусом
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Винокур пошел вслед за Лещенко: артист вызвал врачей из-за коронавируса
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь