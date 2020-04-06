Дело за малым: куда пристроить ребенка на время самоизоляции

Какие есть варианты и что говорят родители ― читайте в материале «Известий».
Многие, конечно, сидят по домам вместе с детьми. Смеются: «Мы теперь князья Балконские» (то есть гуляют на балконе ― за неделю уже расчистили жизненно необходимую площадку от хлама). Некоторые из тех, кто вынужден уходить на службу, успевают завести ребенка к родителям.
«У нас в регионе тотальная самоизоляция: продуктовый, аптека, мусорка и больше никуда. Сады, школы у нас закрыты. Я живу с детьми, и я (тадам!) работаю, как обычно. Вот сегодня пропуск должна получить, ― пишет на родительском форуме мама двоих детей под ником Незабудка. ― Утром веду детей к маме, вечером забираю. Естественно, я с детьми ни в магазины, никуда не захожу. Такси брать эпидемиологически опасно. Вот ходим огородами, хорошо хоть недалеко».
В Хабаровске тем временем обнаружили частные
«Обычно информация о таких садах распространяется в социальных сетях, на
«Сейчас специалисты проедут по адресам и проверят исполнение ими карантинных норм. Если будет установлено, что
Для родителей, которые в силу специфики работы должны ежедневно находиться на службе, в детских садах в Москве и регионах создали специальные «дежурные группы». Такие есть в Москве,
«Делаем обходы по группам, проверяем исполнение постановлений по дезинфекции, измеряем температуру каждые два часа сотрудникам», ― рассказывает в эфире телеканала «Санкт-Петербург» медсестра детского сада № 62 Олеся Ершова. Попасть в детский сад можно только через кордон дезинфекции, надев защитный костюм, ― правило работает для всех, независимо от должности. Перемещения минимизированы: еду, постельное белье доставляют на лифтах.
«Таких групп ― одна на 3−4 детских садика в районе, ― рассказывает одна из мам, медик по профессии, которая живет в Москве. ― Просили заранее,
«Как раз сегодня отвел ребенка. На территорию садика родителей не пускают, держат на улице перед воротами, пока
Супруга работает на удаленке, то есть теоретически ребенок может оставаться дома, но практически это очень сложно. Дочке четыре года ― ей бы по двору голубей гонять. Ни минуты покоя, особенно в четырех стенах.
«Невозможно толком работать, когда ребенок каждые пусть даже 20−30 минут врывается в твое рабочее пространство. Ничего ты не напишешь в таких условиях, а не напишешь ― не получишь денег. Оставлять дочь не с кем, и няню в связи с режимом полной самоизоляции не вызовешь даже часа на 4−5, которые реально требуются на работу, ― говорит отец. ― У нас в хорошем смысле гиперактивный ребенок. Можно, конечно, устроить дома ад, чтобы ребенок сидел в комнате тихо и пискнуть лишний раз боялся, но что мы в итоге получим? Невротика с кучей побочек, которые потом нам же и разгребать?».
Юристы столичных семейных центров разработали инструкцию для тех случаев, когда у одиноких мамы или папы возникли проблемы со здоровьем ― нужна госпитализация, но родственники или близкие друзья не могут взять на себя заботу о ребенке.
При экстренной госпитализации нужно сообщить лечащему врачу поликлиники или больницы, куда вас госпитализировали, что у вас есть несовершеннолетний ребенок. Врач передает информацию в территориальный орган опеки и попечительства, а те в свою очередь вместе с полицией едут к ребенку.
Уже на месте решается вопрос, где будет находиться ребенок: в медицинской организации (там же, где родитель, если это возможно, и/или самому ребенку нужна медицинская помощь) или учреждении временного пребывания, как, например, семейный или реабилитационный центр.
«Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в Москве, сейчас ребенка сначала поместят в больницу и проведут обследование, а затем, если всё в порядке, ― в семейный центр со стационарным отделением, ― уточняет
При плановой госпитализации рекомендуют обратиться в ближайший семейный центр. Также можно позвонить в территориальный орган опеки и попечительства или обратиться за помощью в полицию.