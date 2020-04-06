Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
11:48 (мск), источник: Известия

Дело за малым: куда пристроить ребенка на время самоизоляции

Нерабочие дни продлеваются до 30 апреля, но некоторые родители обязаны всё время быть на службе.

Коронавирус COVID-19
12:16 (мск)Премьер Японии заявил, что начал подготовку к объявлению режима ЧС
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 277 962 +73 180
Скончалось69 555 +4 706
Выздоровело264 439 +16 595
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:38 MSK, 06.04
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Из-за профилактических мер против эпидемии коронавируса в России закрыто большинство детских садов, и родители вынуждены думать, как быть с детьми. Многие остались с малышами дома, подключают для помощи в присмотре за детьми бабушек и дедушек. Но как быть тем, кто должен постоянно ходить на службу или вынужден лечь в больницу?

Какие есть варианты и что говорят родители ― читайте в материале «Известий».

Присматривают подпольно

Многие, конечно, сидят по домам вместе с детьми. Смеются: «Мы теперь князья Балконские» (то есть гуляют на балконе ― за неделю уже расчистили жизненно необходимую площадку от хлама). Некоторые из тех, кто вынужден уходить на службу, успевают завести ребенка к родителям.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«У нас в регионе тотальная самоизоляция: продуктовый, аптека, мусорка и больше никуда. Сады, школы у нас закрыты. Я живу с детьми, и я (тадам!) работаю, как обычно. Вот сегодня пропуск должна получить, ― пишет на родительском форуме мама двоих детей под ником Незабудка. ― Утром веду детей к маме, вечером забираю. Естественно, я с детьми ни в магазины, никуда не захожу. Такси брать эпидемиологически опасно. Вот ходим огородами, хорошо хоть недалеко».

В Хабаровске тем временем обнаружили частные мини-группы для дошколят, которые собираются в обычных квартирах. По словам прокурора города Кирилла Осипчука, такие «частные детсады» работают без документов, организовывают их бывшие воспитатели, игнорируя требования карантина.

«Обычно информация о таких садах распространяется в социальных сетях, на интернет-сайтах с объявлениями. Мы промониторили эти площадки и выявили без малого 70 таких предпринимателей», ― сообщила местным СМИ исполняющая обязанности начальника городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Формируются такие нелегальные группки, вероятно, из самых лучших побуждений, но проконтролировать санитарные условия и гарантировать безопасность детям в этих случаях невозможно.

«Сейчас специалисты проедут по адресам и проверят исполнение ими карантинных норм. Если будет установлено, что кто-то, вопреки законодательству, принимает детей, направим информацию об этом в правоохранительные и контрольно-надзорные органы», ― отметила Татьяна Матвеенкова.

Группы спасения

Для родителей, которые в силу специфики работы должны ежедневно находиться на службе, в детских садах в Москве и регионах создали специальные «дежурные группы». Такие есть в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Самаре, Казани и многих других городах. Количество детей в группах ― не больше 12, за здоровьем каждого следят как никогда.

Статья
Как без денег развлекать детей на карантине: личный опыт

«Делаем обходы по группам, проверяем исполнение постановлений по дезинфекции, измеряем температуру каждые два часа сотрудникам», ― рассказывает в эфире телеканала «Санкт-Петербург» медсестра детского сада № 62 Олеся Ершова. Попасть в детский сад можно только через кордон дезинфекции, надев защитный костюм, ― правило работает для всех, независимо от должности. Перемещения минимизированы: еду, постельное белье доставляют на лифтах.

«Таких групп ― одна на 3−4 детских садика в районе, ― рассказывает одна из мам, медик по профессии, которая живет в Москве. ― Просили заранее, где-то за неделю до карантина, принести справку, подтверждающую, что ребенка действительно не с кем оставить дома ― все работают. Можно было записаться на конкретный день или период. В основном в группах как раз дети медработников: нас постоянно бросают на усиление, из больниц переводят в аэропорты ― встречаем самолеты с туристами. В эти группы ходят и дети воспитателей».

«Как раз сегодня отвел ребенка. На территорию садика родителей не пускают, держат на улице перед воротами, пока кто-то не выйдет и не сопроводит подопечного, ― рассказывает “Известиям” папа-журналист. ― Про санитарную обработку ничего не рассказывают, поэтому жена намерена поднять этот вопрос: в каких вообще условиях дети содержатся. Все нервные, зашуганные… Такое ощущение, что получили указание всеми силами спроваживать детей домой. Когда мы только “выгрызали” себе дежурную группу, нам спамили в родительский чат выдержками из указа президента про категории тех, кто по объективным причинам не сидит дома на выходной неделе. Дескать, нет, мы не отказываемся ребенка брать, но вы докажите, что вам действительно надо».

Супруга работает на удаленке, то есть теоретически ребенок может оставаться дома, но практически это очень сложно. Дочке четыре года ― ей бы по двору голубей гонять. Ни минуты покоя, особенно в четырех стенах.

«Невозможно толком работать, когда ребенок каждые пусть даже 20−30 минут врывается в твое рабочее пространство. Ничего ты не напишешь в таких условиях, а не напишешь ― не получишь денег. Оставлять дочь не с кем, и няню в связи с режимом полной самоизоляции не вызовешь даже часа на 4−5, которые реально требуются на работу, ― говорит отец. ― У нас в хорошем смысле гиперактивный ребенок. Можно, конечно, устроить дома ад, чтобы ребенок сидел в комнате тихо и пискнуть лишний раз боялся, но что мы в итоге получим? Невротика с кучей побочек, которые потом нам же и разгребать?».

Во время загрузки произошла ошибка.

Если родитель заболел

Юристы столичных семейных центров разработали инструкцию для тех случаев, когда у одиноких мамы или папы возникли проблемы со здоровьем ― нужна госпитализация, но родственники или близкие друзья не могут взять на себя заботу о ребенке.

Статья
Куда сходить с детьми, не выходя из дома

При экстренной госпитализации нужно сообщить лечащему врачу поликлиники или больницы, куда вас госпитализировали, что у вас есть несовершеннолетний ребенок. Врач передает информацию в территориальный орган опеки и попечительства, а те в свою очередь вместе с полицией едут к ребенку.

Уже на месте решается вопрос, где будет находиться ребенок: в медицинской организации (там же, где родитель, если это возможно, и/или самому ребенку нужна медицинская помощь) или учреждении временного пребывания, как, например, семейный или реабилитационный центр.

«Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в Москве, сейчас ребенка сначала поместят в больницу и проведут обследование, а затем, если всё в порядке, ― в семейный центр со стационарным отделением, ― уточняет пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на сайте ведомства. ― Пока ребенок находится в стационарном отделении семейных центров, он зачисляется на полное государственное обеспечение. У него есть всё необходимое: шестиразовое питание, одежда, обувь по возрасту и сезону. Школьники продолжают учебные занятия и имеют возможность поддерживать связь со своими родными и близкими».

Там же при необходимости ребенку окажут медицинскую и психологическую помощь. Мама или папа будут на связи с ребенком, а после выписки смогут сразу забрать его домой.

При плановой госпитализации рекомендуют обратиться в ближайший семейный центр. Также можно позвонить в территориальный орган опеки и попечительства или обратиться за помощью в полицию.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:00 MSK, 06.04
 Слезам Москвы не верят: в регионах не рады приезжим из столицы
Форменное разнообразие: подводные лодки «Ясень» меняют внешний вид
Коронавирус COVID-19
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»
Число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 6,3 тысячи
Мишустин предостерег регионы от закрытия границ
Ученые уточнили время сохранения коронавируса на поверхностях
Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной
Мишустин потребовал не мешать работе пунктов выдачи заказов
Почему в Швеции не вводят карантин (видео)
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Нефть все падает, а бензин в России не дешевеет. Как так? Авто Mail.ru объясняет, почему российским автовладельцам не стоит мечтать о доступном топливе и кто в этом виноват
Кино
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками Леонид Якубович отметил, что и сам должен сидеть дома
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Уже известно, когда мы вернемся к прежней жизни
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Популярные темы на «Детях»
Вы моете овощи и фрукты перед тем, как положить в холодильник? 297
Хлебопечка.Сто первая тема. 216
Рыбаки 155
Ни слова про..., только про секс!) 134
Леди
Помолодевшая Надежда Бабкина очаровала поклонников новым фото 70-летняя певица поделилась кадром яркой фотосессии.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь