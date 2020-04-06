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15:00 (мск), источник: ТАСС

Вывозные рейсы в Россию возобновятся 6 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Рейсы для возвращения россиян из-за границы должны возобновиться уже в понедельник, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:01 MSK, 06.04
Источник: Reuters

«Правительство прикладывает для этого (возвращения граждан в РФ — прим. ТАСС) все усилия. В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру и они будут сегодня осуществлены», — сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями. По его словам, информация о таких рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

После того, как 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале госуслуг разместили анкету для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии. Обработка данных осуществляется Минкомсвязи РФ и уполномоченными государственными органами.

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