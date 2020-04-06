Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Описана типичная жертва коронавируса

Самой незащищенной группой пациентов при коронавирусе являются мужчины старше 50 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Об этом говорится в отчете китайских медиков, опубликованном в ATS Journals.

Коронавирус COVID-19
15:25 (мск)Эксперт оценила слова Силуанова о «новой реальности» в экономике
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 286 409 +69 987
Скончалось70 356 +4 645
Выздоровело270 098 +17 620
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:01 MSK, 06.04
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Авторы исследования заявили, что большинство летальных случаев на первых этапах вспышки инфекции пришлось на долю пациентов мужского пола старше 50 лет, страдающих неинфекционными хроническими заболеваниями. «Это находящиеся в зоне риска граждане с гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабетом», — говорится в заявлении специалистов.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Выводы были сделаны на основе медицинских записей 85 пациентов, находящихся на лечении и умерших в двух больницах в китайском Ухане в период с 9 января по 15 февраля. Средний возраст пациентов составил 65,8 года, на мужчин пришлось 72,9 процента от числа всех инфицированных. Наиболее типичными симптомами у жертв коронавируса оказались лихорадка, одышка и усталость.

Из медицинских записей больных следует, что гипертония, ишемическая болезнь сердца и диабет являлись наиболее часто встречающимися сопутствующими заболеваниями. Более 80 процентов пациентов при поступлении имели очень низкий уровень клеток эозинофилов, количество которых сокращается при острых респираторных заболеваниях. Осложнения выражались в дыхательной недостаточности, сердечной аритмии, остром респираторном дистресс-синдроме, шоке. Большая часть больных получала антибиотики, противовирусные препараты и глюкокортикоиды.

Ученые сделали вывод, что, несмотря на часто бессимптомное протекание болезни, последствия заражения могут быть незамедлительными. Согласно данным, продолжительность жизни пациентов с момента поступления в больницу в среднем составила 6,35 дней.

Медики заметили, что вирус может мутировать, в связи с чем необходим постоянный контакт между медицинскими сообществами разных стран.

В начале апреля китайские радиологи доказали необходимость срочного лечения коронавируса. Медики установили, что время между диагностированием и началом лечения COVID-19 напрямую связано со сроками выздоровления. Пациенты, получившие диагноз на ранних этапах протекания болезни, в среднем вылечивались через 6 дней. Наблюдаемые, чье лечение запозднилось, проводили в клинике до 13 дней.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:01 MSK, 06.04
 Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Определено число застрявших за границей россиян
Коронавирус COVID-19
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»
Число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 6,3 тысячи
Директор «Склифа» рассказал о развитии эпидемии
Ученые уточнили время сохранения коронавируса на поверхностях
ВЦИОМ: россияне назвали главные поправки в Конституцию
Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Премьер Японии начал подготовку к объявлению режима ЧС
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Здоровье
«Мне было стыдно, что я сдалась так быстро»: история медсестры, заразившейся COVID-19 Медицинский работник из Испании рассказала Здоровью Mail.ru, как пандемия расшатывает здравоохранение в стране.
Hi-Tech
Самый дорогой смартфон в России: будущее наступило? Будущее уже тут!
Горячие темы на Авто
Ну блин пятница же! 320
А кто-нибудь в курсе ? 256
Про без работы и без зарплаты 208
Самоизоляция и отцы 204
Кино
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами» В эфир вышел первый выпуск нового сезона популярного шоу
Новости партнеров
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Лолита попала в психбольницу
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Печальная новость о известной актрисе
Неожиданно: россияне обратились к Мишустину
Леди
Помолодевшая Надежда Бабкина очаровала поклонников новым фото 70-летняя певица поделилась кадром яркой фотосессии.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Врачи отчаянно борются за Льва Лещенко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь