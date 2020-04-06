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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец за три дня «покорил» Эверест не выходя из дома

И собрал более двух тысяч долларов на благотворительность

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:01 MSK, 06.04
Что полезно знать
Если сидишь дома

53-летний Джон Гриффин из британского города Шорхэм в графстве Западный Сассекс за 29 часов преодолел дистанцию в 8850 метров (что равно высоте горы Эверест) у себя дома. Чтобы достичь такого результата, мужчина в течение трех дней с утра до вечера поднимался и спускался по лестнице, делая небольшие перерывы каждые 306 метров, чтобы выпить воды и перекусить.

Идея покорить виртуальный Эверест пришла Гриффину не случайно. Таким образом он решил собрать деньги для трастового фонда, который поддерживает более 1000 продовольственных банков по всей Великобритании. Мужчина отметил, что совершил «восхождение», чтобы поддержать людей по всему миру, которые сейчас вынуждены находиться дома в самоизоляции, а также медицинских работников, находящихся «на передовой». Кстати, супруга Гриффина работает врачом, пишет Metro.

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Во время «покорения Эвереста» британец активно вел социальные сети, где рассказывал о своем опыте и прогрессе. За три дня ему удалось собрать около 2,5 тысяч долларов пожертвований, которые он передал на благотворительность.

По словам мужчины, эксперимент дался ему тяжело — оказалось, что спускаться с лестницы намного тяжелее, чем подниматься, и уже на второй день у Джона стали сильно болеть ноги. Кроме того, на третий день Джон вывихнул сустав, но продолжил «покорение вершины», примотав скотчем к колену пакет замороженного гороха.

Кстати, Гриффин подсчитал, что ежедневно, благодаря хождению по лестнице, он сжигал около шести тысяч калорий.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:01 MSK, 06.04
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