15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
До и после: как изменятся туристические места из-за глобального потепления
Довольно печальная перспектива
Туристическая компания The Latin America представила пугающие картины того, как могут измениться популярные туристические локации и природные ландшафты, если человечество ничего не предпримет в отношении изменения климата.
На основании известных научных данных и тенденций по изменению окружающей среды, художник изобразил совсем не радужное будущее некоторых туристических направлений со всего мира.
Потепление и загрязнение воды сотрет с лица земли знаменитый Большой Барьерный риф в Австралии. Вырубка лесов в Амазонии превратит одно из самых зеленых мест на планете в безжизненную пустыню, а повышение температуры полностью высушит знаменитый водопад Виктория в Африке.
Кроме того,
Изменения коснутся и знаменитых творений человека. Стоунхендж в Великобритании, который сумел выстоять несколько тысячелетий, может быть навсегда разрушен растущей популяцией кротов, которые вызывают эрозию почвы.
Екатерина Гура