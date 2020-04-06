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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

До и после: как изменятся туристические места из-за глобального потепления

Довольно печальная перспектива

Туристическая компания The Latin America представила пугающие картины того, как могут измениться популярные туристические локации и природные ландшафты, если человечество ничего не предпримет в отношении изменения климата.

На основании известных научных данных и тенденций по изменению окружающей среды, художник изобразил совсем не радужное будущее некоторых туристических направлений со всего мира.

По прогнозам ученых, повышение уровня воды в будущем неизменно затопит многие локации. Так, итальянская Венеция окажется полностью под водой, а у 93-метровую статую Свободы в Нью-Йорке затопит «по пояс».
Венеция, Италия
Статуя Свободы, Нью-Йорк
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Потепление и загрязнение воды сотрет с лица земли знаменитый Большой Барьерный риф в Австралии. Вырубка лесов в Амазонии превратит одно из самых зеленых мест на планете в безжизненную пустыню, а повышение температуры полностью высушит знаменитый водопад Виктория в Африке.

Кроме того, из-за повышения температуры на планете мы никогда больше не увидим снежную Антарктиду и ледники в Перу, которые просто растают.

Изменения коснутся и знаменитых творений человека. Стоунхендж в Великобритании, который сумел выстоять несколько тысячелетий, может быть навсегда разрушен растущей популяцией кротов, которые вызывают эрозию почвы. Из-за многочисленных туристов, выбросов углекислого газа и кислотных дождей будет уничтожен Парфенон в Греции, а индийский город Мумбаи из-за перенаселения рискует превратиться в человеческий муравейник.

Мумбаи, Индия
Большой Барьерный риф, Австралия
Тропический лес Амазонки, Бразилия
Парфенон, Греция
Три сестры, Австралия
Ледник Пасторури, Перу
Стоунхендж, Великобритания
Антарктида

Екатерина Гура

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