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00:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

День рождения Рунета: 5 главных чисел

7 апреля день рождения Рунета. Этому празднику уже 26 лет: его отмечают с 1994 года, когда российский домен (.ru) был зарегистрирован и внесен в международную базу данных. Ко дню рождения Рунета мы сделали числовую подборку об интернет-жизни россиян.

Источник: @glenncarstenspeters

118 миллионов

По данным отчета Digital 2020, такое число россиян пользуются интернетом — в «онлайне» в нашей стране находятся около 80% жителей. Кстати, за год число российских пользователей выросло на 8,4 миллиона — в 2019-м интернетом пользовались 109,6 миллионов человек.

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12 тысяч рублей

В среднем $190 (около 12 тысяч рублей*) тратит один житель России в интернете за год. В мире же среднестатистический онлайн-пользователь тратит почти $500 (примерно 30 тысяч рублей*).

* По курсу на январь 2020 года

23%

Столько россиян смотрят сериалы и фильмы по подписке в различных сервисах. В мире же доля таких пользователей значительно выше — более 65%.

Одна четверть

Такая часть российских интернет-пользователей использует голосовые технологии — поиск или команды. Кстати, самый высокий показатель в этой сфере в Китае — более половины пользователей.

60%

Столько жителей нашей страны делают покупки в интернете. При этом самая большая категория онлайн-расходов у россиян — путешествия.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса тратить деньги на поездки сейчас не приходится не только россиянам, но и людям по всему миру. Зато роль интернета в нашей жизни теперь стала еще более ощутимой. Чтобы проводить время в самоизоляции было не так скучно, мы собрали для вас самые лучшие онлайн-сервисы для работы, учебы, развлечений и многого другого на проекте #ЛучшеДома.

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