День рождения Рунета: 5 главных чисел

По данным отчета Digital 2020, такое число россиян пользуются интернетом — в «онлайне» в нашей стране находятся около 80% жителей. Кстати, за год число российских пользователей выросло на 8,4 миллиона — в 2019-м интернетом пользовались 109,6 миллионов человек.
В среднем $190 (около 12 тысяч рублей*) тратит один житель России в интернете за год. В мире же среднестатистический онлайн-пользователь тратит почти $500 (примерно 30 тысяч рублей*).
* По курсу на январь 2020 года
Столько россиян смотрят сериалы и фильмы по подписке в различных сервисах. В мире же доля таких пользователей значительно выше — более 65%.
Такая часть российских интернет-пользователей использует голосовые технологии — поиск или команды. Кстати, самый высокий показатель в этой сфере в Китае — более половины пользователей.
Столько жителей нашей страны делают покупки в интернете. При этом самая большая категория онлайн-расходов у россиян — путешествия.
К сожалению, из-за пандемии коронавируса тратить деньги на поездки сейчас не приходится не только россиянам, но и людям по всему миру. Зато роль интернета в нашей жизни теперь стала еще более ощутимой. Чтобы проводить время в самоизоляции было не так скучно, мы собрали для вас самые лучшие онлайн-сервисы для работы, учебы, развлечений и многого другого на проекте #ЛучшеДома.