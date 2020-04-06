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19:55 (мск), источник: Интерфакс

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Тест на коронавирус, который можно будет пройти на дому, обойдется в 1250 рублей, без учета стоимости вызова медперсонала (в зависимости от места проживания пациента), сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:44 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК). Анализ проводится в течение 1−2 рабочих дней, уточнила Тиванова. Результаты теста будут переданы с помощью электронной почты, а при положительном результате данные также поступят в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начинает платное надомное тестирование на коронавирус (COVID-2019) в Москве и Подмосковье.

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Если сидишь дома

В целях безопасности и в соответствии с распоряжением правительства по соблюдению режима самоизоляции биоматериал у желающих провериться будут забирать на дому «практически бесконтактным способом».

«Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Диагностика производится при помощи новой высокочувствительной тест-системы Центрального НИИ Эпидемиологии (ЦНИИЭ), позволяющей выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях заражения, у людей с невыраженными симптомами. Проведение скрининга не потребует назначения врача.

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