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19:52 (мск), источник: m24.ru

Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

В итоге результат одного образца удается получить через час.

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Выздоровело406 +51
Инфицировано1 292 564 +55 144
Скончалось70 798 +3 538
Выздоровело271 013 +18 069
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:44 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

Биофармацевтической компанией «Генериум» зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию.

Он был разработан группой компаний «Медико-биологический союз», передает ТАСС заявление представителей организации.

«Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку», — рассказали в пресс-службе компании.

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Особенность данной разработки в том, что тест основан на принципе полимеразной цепной реакции с предварительной подготовкой образцов наборами для выделения нуклеиновых кислот. Благодаря чему данный экспресс-тест экономит время на анализ более чем в три раза.

В итоге результат одного образца удается получить через час.

Ранее стало известно, что диспансеризацию в РФ приостановили из-за коронавируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву — 591, в Московской области зарегистрировали 82.

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