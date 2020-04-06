Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус

Биофармацевтической компанией «Генериум» зарегистрирован первый отечественный
Он был разработан группой компаний «Медико-биологический союз», передает ТАСС заявление представителей организации.
«Это первый отечественный
Особенность данной разработки в том, что тест основан на принципе полимеразной цепной реакции с предварительной подготовкой образцов наборами для выделения нуклеиновых кислот. Благодаря чему данный
В итоге результат одного образца удается получить через час.
Ранее стало известно, что диспансеризацию в РФ приостановили
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось.
За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву — 591, в Московской области зарегистрировали 82.