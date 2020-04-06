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15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ролик японского комика про мытье рук стал популярным в Сети (видео)

Это новая актуальная версия его предыдущего хита.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:11 MSK, 06.04

Японский исполнитель и комик Пико Таро, прославившийся в 2016 году благодаря своей песне PPAP «Pen-Pinapple-Apple-Pen» («Ручка, ананас, яблоко, ручка»), выпустил новую и более актуальную версию. Песня под таким же названием PPAP теперь расшифровывается как Pray for People And Peace («Молитесь за людей и мир») и является отличным пособием по гигиене в связи с коронавирусом.

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Видеоклип идентичен предыдущему, только вместо воображаемого яблока и ручки Пико Таро теперь мылит воображаемое мыло.

«Сделал новое видео в спешке для улыбок и безопасных рук! Мойте их! Улыбайтесь!», — написал японец в комментарии к видео на своем YouTube-канале.

Напомним, что в октябре 2016 года песня PPAP стала вирусной и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен Billboard.

Екатерина Гура

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