Ролик японского комика про мытье рук стал популярным в Сети (видео)

Японский исполнитель и комик Пико Таро, прославившийся в 2016 году благодаря своей песне PPAP «Pen-Pinapple-Apple-Pen» («Ручка, ананас, яблоко, ручка»), выпустил новую и более актуальную версию. Песня под таким же названием PPAP теперь расшифровывается как Pray for People And Peace («Молитесь за людей и мир») и является отличным пособием по гигиене в связи с коронавирусом.
Видеоклип идентичен предыдущему, только вместо воображаемого яблока и ручки Пико Таро теперь мылит воображаемое мыло.
«Сделал новое видео в спешке для улыбок и безопасных рук! Мойте их! Улыбайтесь!», — написал японец в комментарии к видео на своем
Напомним, что в октябре 2016 года песня PPAP стала вирусной и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен Billboard.
Екатерина Гура