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15:51 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты назвали предметы, которые надо регулярно дезинфицировать

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты департамента здравоохранения Москвы порекомендовали дезинфицировать санитайзеры и другие неочевидные предметы, которыми регулярно пользуются во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:11 MSK, 06.04
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«Мы собрали несколько предметов, с которыми каждый из нас наиболее часто контактирует в течение дня и которые необходимо регулярно дезинфицировать. Санитайзер — на первом месте находится вещь первой необходимости, которая сама нуждается в дезинфекции. Дезинфицируя все вокруг, он сам остается рассадником различных бактерий. Никто не задумывается о том, что мы берем санитайзер грязными руками и кладем его в различных далеко не стерильных местах. Поэтому введите за правило продезинфицировав руки, заодно протереть и санитайзер», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отмечают, что необходимо дезинфицировать и часы — не только электронные гаджеты, но и ремешок обычных часов скапливают за день на себе большое количество опасных бактерий.

«Поводок для животного. Каждый раз, идя на прогулку с животным или возвращаясь с нее, мы дотрагиваемся до дверей в подъезде, трогаем кнопки в лифте и прочее. Поэтому если у вас в доме есть животное, не забывайте периодически обрабатывать его поводок, а также каждый раз после прогулки мыть лапы. Особенно, если в квартире есть маленькие дети», — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, стоит уделять внимание чистоте зарядного устройства для телефона и наушников. Для этого пригодятся обычные антибактериальные салфетки на основе спирта.

Ключи. Это предмет, которых мы оставляем в самых различных местах: стол, карманы, сумки или подлокотники у автомобиля. Помимо этого, ключи несколько раз в день контактируют с дверьми в подъезде и очень нуждаются в периодической дезинфекции.
Департамент здравоохранения Москвы
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Отмечается, что дезинфекция касается и пульта от телевизора. Особое внимание стоит уделить вещам, которые также скапливают на себе огромное количество различных бактерий: дверные ручки, бытовые предметы типа расчесок, детские игрушки. Стоит при возможности пользоваться одноразовыми полотенцами.

«Многие думают, что санитайзеры можно заменить крепким алкоголем, но это не совсем так. Дело в том, что в специальных дезинфицирующих средствах содержание спирта — 70%, а в, например, водке — всего около 40. Поэтому лучше не надеяться на этот народный способ и пользоваться специально предназначенными для дезинфекции средствами», — заключают в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
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