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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы возмутились танцем полицейских (видео)

Стражи правопорядка просто хотели поддержать граждан на самоизоляции.

Великобритания, как и многие другие страны мира, с марта находится в режиме карантина. Людям запрещено без уважительной причины выходить из дома из-за риска распространения коронавируса. Полицейские внимательно следят за соблюдением правил и не устают повторять согражданам, что им стоит оставаться дома.

Вдохновившись опытом своих зарубежных коллег, полицейские из города Сандбач в графстве Чешир решили поддержать горожан и в развлекательной форме напомнить им о важности самоизоляции. В официальном Twitter-аккаунте полиции 4 апреля появилось видео, на котором четверо полицейских танцуют под песню Bee Gees «Stayin' Alive» рядом со служебными автомобилями. «Оставайтесь дома, чтобы остаться в живых», — гласит подпись к ролику, пишет Daily Mail.

Однако старания полицейских не увенчались успехом. Британцы такой посыл совсем не оценили, и стали жаловаться в комментариях на неуместные танцы, бездейственность полиции в борьбе с преступностью, потраченные деньги налогоплательщиков на «бездельников» и выступления на свежем воздухе в то время, как обычные люди сидят по домам без возможности выйти на улицу.

Несмотря на поток возмущений, полицейские не стали удалять видео и никак не отреагировали на жалобы.

А вот испанцы выступлениям полицейских оказались рады. Там стражи порядка не только танцуют на улицах, чтобы поддержать сограждан, но также поют, устраивают специальные поздравления для стариков и детей, и читают сказки на улицах для самых маленьких испанцев, чтобы им было не скучно сидеть дома.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
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