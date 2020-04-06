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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Американские биологи записали «звук» коронавируса

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американские биологи превратили колебания белков коронавируса в звук. Запись опубликована на сайте Soundcloud.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: Reuters

Исследователи записали звучание шиповидного белка SARS-CoV-2, преобразовав естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи.

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«То, что вы слышите — это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий», — цитирует портал Scinexx главу исследовательской группы Маркуса Бюлера.

Специалисты также отметили, что в получившейся «композиции» можно найти приятные «успокаивающие» звуки.

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
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