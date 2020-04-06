Глава Минздрава призвал всех россиян носить маски

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко порекомендовал носить маски всем без исключения, аргументируя это тем, что неизвестно, кто является носителем вируса. При этом он уточнил, что на улице можно использовать любые маски, а не только медицинские.
— Нужно использовать маски. Причём здесь вопрос идёт о том, что маска не должна быть обязательно на улице медицинская. Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, фактически они просто сдерживают распространение
Мурашко добавил, что медицинские маски должны использоваться лишь при медицинском вмешательстве. В остальных случаях вполне подойдут самодельные защитные средства. Он подчеркнул, что главным фактором является то, чтобы их носили все.
Ранее Лайф сообщал, что, по результатам исследования китайских учёных, коронавирус может сохранять свою активность на выброшенной медицинской маске примерно в течение недели.