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17:11 (мск), источник: ТАСС

Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

Повторный тест певца на коронавирус дал отрицательный результат.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который был госпитализирован с пневмонией, в понедельник выписан из больницы в Коммунарке. Об этом сообщил ТАСС директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — сказал собеседник агентства.

По словам Гайделя, повторный тест певца на коронавирус дал отрицательный результат.
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78-летний Лещенко вернулся с гастролей в США 11 марта транзитом через Ниццу. 23 марта певец и его супруга Ирина в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.

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Источник:©Аргументы и факты
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