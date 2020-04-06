Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который был госпитализирован с пневмонией, в понедельник выписан из больницы в Коммунарке. Об этом сообщил ТАСС директор его культурного фонда Андрей Гайдель.
«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — сказал собеседник агентства.
78-летний Лещенко вернулся с гастролей в США 11 марта транзитом через Ниццу. 23 марта певец и его супруга Ирина в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.