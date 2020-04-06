В ВОЗ перечислили правила самоизоляции

Он посоветовал в течение дня делать перерывы для упражнений.
«Это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом», — уточнил Бреда.
Во время телефонных разговоров представитель ВОЗ порекомендовал ходить по комнате и стараться не сидеть без перерыва больше получаса.
Бреда напомнил, что в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут высокоинтенсивных физических нагрузок или 150 минут активности средней интенсивности.
«Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства», — добавил специалист.
Представитель ВОЗ призвал уменьшить потребление соли, сахара и жиров, а также увеличить потребление клетчатки — они улучшают пищеварение:
В каждый прием пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, в том числе и гречневую крупу.
Кроме того, следует пить больше воды и оказаться от употребления алкоголя.
«Алкоголь не помогает. Даже наоборот — это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость и вредит здоровью в любой форме потребления», — подчеркнул эксперт.
Для сохранения эмоциональной стабильности Бреда посоветовал поддерживать родных и близких во время карантина.
«Это может быть звонок заботы соседям или знакомым, которым, вероятно, требуется помощь», — сказал он.
Эксперт отметил, что совместная борьба с вирусом позволит создать атмосферу солидарности в своем городе или районе.
«Будет прекрасно, если у каждого из нас будет шанс увеличить число добрых историй о взаимовыручке во время коронавирусной инфекции», — добавил Бреда.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, из которых почти 63 тысячи умерли.
В России выявили 6343 случая заболевания COVID-19 в 80 регионах, при этом 406 человек уже излечились и выписаны из больниц, 47 — умерли. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.