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17:27 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ перечислили правила самоизоляции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда рассказал телеканалу RT, как не набрать лишний вес за время самоизоляции и сохранить продуктивность при работе на удаленке.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
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Он посоветовал в течение дня делать перерывы для упражнений.

«Это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом», — уточнил Бреда.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Во время телефонных разговоров представитель ВОЗ порекомендовал ходить по комнате и стараться не сидеть без перерыва больше получаса.

Бреда напомнил, что в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут высокоинтенсивных физических нагрузок или 150 минут активности средней интенсивности.

«Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства», — добавил специалист.

Представитель ВОЗ призвал уменьшить потребление соли, сахара и жиров, а также увеличить потребление клетчатки — они улучшают пищеварение:

В каждый прием пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, в том числе и гречневую крупу.

Кроме того, следует пить больше воды и оказаться от употребления алкоголя.

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«Алкоголь не помогает. Даже наоборот — это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость и вредит здоровью в любой форме потребления», — подчеркнул эксперт.

Для сохранения эмоциональной стабильности Бреда посоветовал поддерживать родных и близких во время карантина.

«Это может быть звонок заботы соседям или знакомым, которым, вероятно, требуется помощь», — сказал он.

Эксперт отметил, что совместная борьба с вирусом позволит создать атмосферу солидарности в своем городе или районе.

«Будет прекрасно, если у каждого из нас будет шанс увеличить число добрых историй о взаимовыручке во время коронавирусной инфекции», — добавил Бреда.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более миллиона больных COVID-19, из которых почти 63 тысячи умерли.

В России выявили 6343 случая заболевания COVID-19 в 80 регионах, при этом 406 человек уже излечились и выписаны из больниц, 47 — умерли. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:40 MSK, 06.04
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