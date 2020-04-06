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18:26 (мск), источник: Интерфакс

Мурашко не исключил противокоронавирусного эффекта от вакцины БЦЖ для младенцев

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Противотуберкулезная вакцина БЦЖ, которую в России массово вводят новорожденным в первые дни жизни, может обеспечить дополнительную защиту от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: РИА "Новости"

В эфире «Первого канала» в интервью журналисту Владимиру Познеру министр подтвердил, что есть данные о том, что у людей, которым провели вакцинацию, течение заболевания более легкое. Количество летальных исходов в таких случаях меньше.

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«Приводятся соседние страны, где проводилась вакцинация против туберкулеза и где не проводилась. Наше население вакцинировано. Если это действительно статистически будет достоверно, да, у нас в этой ситуации вроде как есть дополнительная протекция», — сказал Мурашко.

БЦЖ (фр. BCG — Bacillus Calmette-Guerin, Бацилла Кальметта — Герена) — вакцина против туберкулеза на основе штамма специально выращенной и ослабленной бычьей туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis), созданная в 1919 году учеником Луи Пастера — Альбером Кальметтом и его помощником Камиллом Гареном.

БЦЖ, по данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее используемая в мире среди других противотуберкулезных вакцин. БЦЖ вводилась в СССР на 3−5 сутки после рождения ребенка, эта практика была продолжена в России и Белоруссии. По рекомендации ВОЗ, дети в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом должны получать первую дозу вакцины как можно раньше после рождения.

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