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18:33 (мск), источник: Forbes

Мусорные операторы предупредили об опасности выброшенных медицинских масок

Мусорные операторы заявили об опасности заражения персонала, занятого сбором и переработкой мусора, от выброшенных медицинских масок. По их мнению, необходимо организовать отдельный сбор масок по месту жительства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:44 MSK, 06.04
Источник: РИА "Новости"

Водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок и другие люди, занятые сбором и переработкой бытовых отходов, находятся в зоне повышенного риска заразиться коронавирусом из-за выброшенных масок, рассказал РБК глава ассоциации «Чистая страна», объединяющей операторов и специалистов в сфере обращения с отходами, Руслан Губайдуллин. «Если в больницах и поликлиниках мусор складируется отдельно, то жители выбрасывают маски в общий контейнер», — заявил он.

Региональные операторы, по его словам, не должны сталкиваться с медицинскими отходами, потому что отвечают только за твердые коммунальные отходы. Губайдуллин считает, что в условиях пандемии коронавируса необходимо отдельно собирать медицинские отходы по месту жительства.

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«Региональный оператор с медицинскими отходами классов Б, В и Г не работает», — подтвердил изданию представитель «РТ-Инвест», которой принадлежит крупнейший оператор по обращению с отходами в Московской области. Он пояснил, что медицинские маски вторичной переработке не подлежат. И если они оказались в мусорном контейнере после бытового, а не медицинского использования, то будут перевезены на мусорных полигон или размещены на хранение до ввода в эксплуатацию заводов по энергетической утилизации, которые в Подмосковье должны быть запущены в 2022 году.

Greenpeace призывает разрезать использованные медицинские маски, чтобы не допустить их попадания недобросовестным людям, затем помещать на несколько дней в плотно завязанный пакет и лишь после этого выбрасывать в мусорное ведро. Также можно отнести использованные маски в лечебное учреждение, где имеется централизованный сбор медицинских отходов.

В Великобритании мусор, с которым соприкасался человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, не рекомендуют выбрасывать ранее чем через 72 часа. До этого мусор необходимо хранить в герметичных пакетах в изолированном помещении.

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