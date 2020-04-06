Мусорные операторы предупредили об опасности выброшенных медицинских масок

Водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок и другие люди, занятые сбором и переработкой бытовых отходов, находятся в зоне повышенного риска заразиться коронавирусом
Региональные операторы, по его словам, не должны сталкиваться с медицинскими отходами, потому что отвечают только за твердые коммунальные отходы. Губайдуллин считает, что в условиях пандемии коронавируса необходимо отдельно собирать медицинские отходы по месту жительства.
«Региональный оператор с медицинскими отходами классов Б, В и Г не работает», — подтвердил изданию представитель «РТ-Инвест», которой принадлежит крупнейший оператор по обращению с отходами в Московской области. Он пояснил, что медицинские маски вторичной переработке не подлежат. И если они оказались в мусорном контейнере после бытового, а не медицинского использования, то будут перевезены на мусорных полигон или размещены на хранение до ввода в эксплуатацию заводов по энергетической утилизации, которые в Подмосковье должны быть запущены в 2022 году.
Greenpeace призывает разрезать использованные медицинские маски, чтобы не допустить их попадания недобросовестным людям, затем помещать на несколько дней в плотно завязанный пакет и лишь после этого выбрасывать в мусорное ведро. Также можно отнести использованные маски в лечебное учреждение, где имеется централизованный сбор медицинских отходов.
В Великобритании мусор, с которым соприкасался человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, не рекомендуют выбрасывать ранее чем через 72 часа. До этого мусор необходимо хранить в герметичных пакетах в изолированном помещении.