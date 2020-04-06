Коронавирус в мире: надежды в Испании и Италии, обвал экономики во Франции

По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:55 MSK, 06.04
Источник:BBC News Русская служба
В Испании больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Европе, но четвертый день подряд число смертей за сутки снижается. В понедельник их было 637 по сравнению с 674 в воскресенье — это самая низкая цифра в стране с 24 марта.
2 апреля было зарегистрировано самое высокое количество смертей в Испании с начала пандемии — 950.
Число зараженных также постоянно снижается, и это показывает, что карантинные меры дают свой эффект.
Данные из Италии демонстрируют похожую тенденцию. Там зафиксировано больше всего смертей от коронавируса в мире — 15 887, однако каждый день число летальных исходов и новых случаев заражения снижается.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, однако, не делает прогнозов о том, когда ограничительные меры будут ослаблены или сняты.
Позитивный тренд поддерживается и в Южной Корее. Впервые с февраля там зафиксировали менее 50 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В воскресенье власти сообщали о 81 случае. Общее число инфицированных там сейчас 10 284, количество смертей — 186.
Вскоре после обнаружения первых случаев Covid-19 в конце января власти Южной Кореи стали активно тестировать население, помещать на карантин зараженных и отслеживать круг людей, с которыми те контактировали.
В Китае, как сообщает Рейтер, возросло число случаев заражения коронавирусом, не вызывающего каких-либо симптомов.
Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила в понедельник, что к концу воскресенья зарегистрированы 78 таких случаев. Сутками раньше их было 47.
Почти половина всех асимптоматичных случаев заражения в Китае отмечена в провинции Хубэй.
Случаи ввоза инфекции из-за рубежа и зараженные, не проявляющие каких-либо симптомов, но разносящие инфекцию, — это две главных заботы китайской системы здравоохранения на данный момент, сообщает Рейтер.
Жесточайшие меры карантина, введенные в Китае, помогли обуздать стремительное распространение эпидемии.
Зачем США гидроксихлорохин
Индия рассматривает возможность поставок в США гидроксихлорохина — препарата, который, как уверяет президент Дональд Трамп, может ход борьбы с коронавирусом. Научных подтверждений действенности препарата против коронавируса на данный момент нет.
В воскресенье Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди — на следующий день после того, как Индия запретила экспорт гидроксихлорохина, который страна производит в больших количествах.
Индийские СМИ со ссылкой на высокопоставленных лиц передают, что теперь страна, возможно, продолжит экспорт лекарства в США.
Гидроксихлорохин во многом сходен с хлорохином — одним из старейших лекарств против малярии.