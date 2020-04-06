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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник рисует итальянскую архитектуру на туалетной бумаге (фото)

Актуальное творчество.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
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9
фотографий
9
фотографий

Художник Марк Поульер из австралийского Мельбурна специализируется на черно-белых архитектурных скетчах, которые он прорисовывает в мельчайших деталях. В середине марта Марк запустил необычный проект, связанный с коронавирусом.

Художник рисует черными чернилами известные здания и фонтаны Италии на туалетной бумаге. Более того, свои специфические картины он продает, а вырученные от продажи деньги перечисляет в благотворительный фонд, помогающий итальянским медицинским работникам.

По словам Марка, идея рисовать на туалетной бумаге к нему пришла после того, как люди по всему миру в панике начали скупать ее в магазинах, и рулоны бумаги превратились в мем. Сам художник отмечает, что очень серьезно относится к пандемии, но настроен решительно против паники.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
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