Художник рисует итальянскую архитектуру на туалетной бумаге (фото)

Художник Марк Поульер из австралийского Мельбурна специализируется на
Художник рисует черными чернилами известные здания и фонтаны Италии на туалетной бумаге. Более того, свои специфические картины он продает, а вырученные от продажи деньги перечисляет в благотворительный фонд, помогающий итальянским медицинским работникам.
По словам Марка, идея рисовать на туалетной бумаге к нему пришла после того, как люди по всему миру в панике начали скупать ее в магазинах, и рулоны бумаги превратились в мем. Сам художник отмечает, что очень серьезно относится к пандемии, но настроен решительно против паники.
Екатерина Гура