Китовые акулы: испытания атомных бомб помогли установить возраст крупнейших в мире рыб
Данные, полученные в результате испытаний атомной бомбы во время холодной войны, помогли ученым определить возраст крупнейшей рыбы на планете.
Источник:AP 2020
Китовые акулы — огромные, неторопливые и кроткие существа, обитающие в основном в тропических водах. Эти акулы живут очень долго, однако до сих пор ученым не удавалось определить точный возраст этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.
Однако используя накопленный в мире опыт изучения радиоактивности, они нашили действенные методы, которые могут помочь спасти этот вид рыб.
Китовые акулы — крупнейшие рыбы в мире и крупнейшие из существующих видов акул.
Они достигают 18 метров в длину и весят до 20 тонн. Характерная белая пятнистая окраска китовых акул делает их легко узнаваемыми. Они питаются преимущественно планктоном, отцеживая морскую воду. В поисках пропитания они могут преодолевать значительные расстояния.
Китовая акула в основном питается планктоном, отцеживая морскую воду
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Китовые акулы пользуются большой популярностью у туристов во многих местах планеты и иногда позволяют дайверам плавать вместе с ними. Однако сейчас этот вид акул находится под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова в Таиланде и на Филиппинах.
Многое в жизни китовых акул остается загадкой — например, точное установление их возраста.
Исследователи говорят, что ответ на этот вопрос имеет огромное значение для сохранения популяции китовых акул в долгосрочной перспективе.
До сих пор ученые пытались определить возраст по отличительным линиям на позвонках мертвых китовых акул. Принцип такой же, как у определения возраста деревьев с помощью годовых колец. У акул же вместо колец линии — чем их больше, тем старше рыба.
Однако ученые до сих пор не могли сказать с уверенностью, с какой скоростью формируются эти линии и по каким причинам.
Тигровые акулы привлекают к себе множество туристов, как правило, не представляя для них особой угрозы | Источник:GETTY IMAGES
Теперь же исследователи утверждают, что нашли более точный метод, позволяющий определять истинный возраст китовых акул.
С конца 1940-х годов ряд государств, включая США, СССР, Великобританию, Францию и Китай, проводили испытания ядерного оружия в разных местах.
Одним из побочных эффектов таких испытаний стало удвоение количества одного из изотопов углерода, известного как углерод-14 или С14, в атмосфере.
Со временем любые живые существа на планете поглощают этот избыточный радиоуглерод, который по-прежнему содержится в атмосфере.
Поскольку ученым известна скорость распада этого изотопа, он выступает в качестве важного маркера для определения возраста.
Чем старше организм, тем тем меньше в нем С14.
Таким образом, у любого организма, жившего в то время, отмечается повышенное содержание С14 в их костных тканях. Это означает, что у нас есть временной маркер внутри позвоночника животного. И это позволяет нам вычислить темп распада этих изотопов.
Доктор Марк Микан
Австралийский институт морских исследований
Ребенок резвится на спине мертвой китовой акулы, выловленной рыбаками у берегов Индонезии | Источник:GETTY IMAGES
Одной из больших трудностей в установлении возраста этих акул было получение доступа к образцам их позвонков.
Ученым удалось обнаружить два экземпляра давно умерших акул, хранившихся в Пакистане и на Тайване. Исследования показали, что эти существа действительно способны жить невероятно долго.
«Срок жизни у них может быть, очень, очень большим — порядка 100−150 лет, — говорит доктор Мекан. — Это открытие имеет огромное значение. Оно говорит о том, что чрезмерный вылов наносит колоссальный урон популяции китовых акул».
На разрезе позвонка китовой акулы заметны линии роста | Источник:PAUL FANNING UN FAO
По словам ученых, результаты исследования проливают свет на то, почему численность китовых акул резко сократилась в окрестностях Таиланда и Тайваня — местах интенсивного рыболовства.
«Они попросту не приспособлены для такой эксплуатации со стороны человека», — говорит доктор Микан.
Несмотря на то, что в Международной Красной книге этот вид недавно был переведен из категории «находящегося под угрозой» в категорию «прямой угрозы исчезновения», ученые надеются, что их открытие поможет сохранить редкий вид.
Благодаря возможности узнать точный возраст акул, ученые смогут оценить общее состояние популяции и сделать вывод о том, возможен ли их вылов на исследуемой территории.
Во многих тропических регионах туризм напрямую связан с китовыми акулами. Ученые полагают, что залогом выживания этого вида стало сотрудничество разных стран, расположенных вдоль путей миграции китовых акул.
«Китовые акулы — восхитительные представители морского мира. Кроме прочего, именно благодаря им многие люди смогли выбраться из нищеты», — говорит доктор Микан.
«Это очень хорошая история. Она показывает, что даже у ядерных взрывов могут быть какие-то положительные стороны», — заключает он.
Оригинал исследования опубликован в научном журнале Frontiers in Marine Science.
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