20:09 (мск), источник: RNS
Россия возобновила авиасообщение для вывоза россиян на родину
Россия с 6 апреля возобновляет авиасообщение для вывоза россиян
«По данным Координационного совета Правительства РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, с 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород», — говорится в сообщении.
Ранее Оперштаб сообщал, что Россия с 4 апреля полностью закрывает авиасообщение с другими странами, в том числе приостанавливает выполнение вывозных авиарейсов.
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