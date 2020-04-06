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20:09 (мск), источник: RNS

Россия возобновила авиасообщение для вывоза россиян на родину

Россия с 6 апреля возобновляет авиасообщение для вывоза россиян из-за границы, в этот день будет совершено два вывозных рейса, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:44 MSK, 06.04
Источник: Reuters

«По данным Координационного совета Правительства РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, с 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг, уточняется в сообщении.

Ранее Оперштаб сообщал, что Россия с 4 апреля полностью закрывает авиасообщение с другими странами, в том числе приостанавливает выполнение вывозных авиарейсов.

На выходных вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что «временный тайм-аут» по вывозу россиян из-за границы был взят, чтобы штаб четко понимал, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ.

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