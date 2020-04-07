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05:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Этот вирус не последний, предупреждают ученые. Все дело в животных

Пандемия коронавируса, уже унесшая жизни более 70 тысяч человек в мире, должна заставить людей отказаться от торговли дикими животными, которая не только ведет к исчезновению видов, но и способствует распространению болезней, считают ученые.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:50 MSK, 07.04
Источник: GETTY IMAGES

Вспышка смертоносной инфекции началась, как известно, на китайском рынке морепродуктов в Ухане, и ученые уже несколько десятков лет обращают внимание, что некоторые заболевания, в числе которых тяжелый острый респираторный синдром (Sars), ближневосточный респираторный синдром (Mers), Эбола и вирус Нипах, передались человеку от животных.

Но проблема заключается не в животных, а в том, как человек к ним относится, говорят ученые.

Частота пандемий будет только расти. Это не случайная воля Бога. Это связано с тем, что мы делаем с окружающей средой. Мы должны признать, что нам стоит вести себя менее рискованным образом.
Питер Дашак
глава американской организации EcoHealth Alliance, занимающейся изучением новых заболеваний (цитата по Washington Post)

Чтобы попытаться предотвратить новую эпидемию, необходимо по всему миру запретить рынки, где продаются дикие животные, сказала исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) Организации Объединенных Наций Элизабет Марума Мрема.

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«Если мы не позаботимся о природе, то она позаботится о нас. Было бы неплохо запретить рынки по продаже живых животных, как это сделал Китай и некоторые страны», — сказала Мрема в интервью Guardian.

С представителем ООН согласно и базирующееся в Нью-Йорке Общество защиты животных: «Это не только поможет предотвратить распространение болезней, но и решит одну из главных причин исчезновения видов».

После начала эпидемии Китай ввел временный запрет на разведение и употребление в пищу диких животных. Были закрыты тысячи ферм, где разводили дикобразов, виверр и черепах. Но в законе сохранились лазейки, и по-прежнему разрешена продажа диких животных для нужд медицины, в качестве домашних животных и для научных исследований.

Ученые убеждены, что временного запрета недостаточно.
Предполагается, что носителями Sars были виверры | Источник: GETTY IMAGES

Китайская народная медицина также использует диких животных для приготовления компонентов. Буквально недавно китайское правительство, судя по всему, одобрило применение медвежьей желчи для лечения коронавируса.

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Активисты опасаются, что подобные исключения в законе откроют дорогу незаконной торговле мясом диких животных. Например, в прошлом так происходило с тиграми и леопардами. Например, скорее всего, можно будет купить мясо панголина, поскольку его чешуя используется в медицинских целях, а ногти служат украшением.

Поэтому пристальное внимание приковано к тому, какие поправки внесут в закон о защите дикой природы, и останутся ли там лазейки.

Разрушение природы

Это не первая эпидемия, которая привлекает особое внимание к торговле дикими животными. В 2002 году Sars, унесший жизни более 700 человек, распространился из Китая. Предполагается, что носителями инфекции были летучие мыши и виверры, но подтверждения этому нет.

Дирк Пфайффер из Городского университета Гонконга считает, что главная проблема заключается в существующем спросе.

«Для людей, которые поставляют животных, либо разводя их на фермах, либо добывая их в природе, это важный источник дохода. Будет неправильно в одночасье криминализировать их деятельность, процесс должен быть постепенным», — сказал он.

Что полезно знать
Если сидишь дома

С ним соглашается Элизабет Марума Мрема из ООН, по ее словам, некоторые группы населения, проживающие в бедных районах Африки, например, полностью зависят от торговли дикими животными, и если не найти альтернативы, может появиться угроза возникновения незаконной торговли дикими животными.

«Даже в заповедниках леса по-прежнему остаются на месте, но диких животных в них нет, потому что их продали на рынках», — добавил он.

«Можно легко начать перекладывать на кого-то вину, но подобное происходит не только в Китае, это происходит во многих других странах, включая западные страны. Нам нравится заводить экзотических домашних животных, и многие из них рождаются в природе. Поэтому нужно сначала разобраться с собственным домом», — отметил ученый.

По словам заместителя научного руководителя Зоологического общества Лондона Эндрю Каннингэма, чтобы предотвратить очередную пандемию в будущем, необходимо обратить внимание на причины, а не только на вызываемый ей эффект.

В корне проблемы лежит разрушение природы, из-за чего возникает конфликт между животными и людьми.

Рынки — мина замедленного действия

В некоторых азиатских странах употребление в пищу экзотического мяса ассоциируется с высоким статусом и богатством человека. Благодаря использованию диких животных в еде и в лекарствах торговля ими процветает. Зачастую животных добывают незаконно, что приводит к появлению очагов заболеваний и возможности заражения вирусами человека.

Во многих странах устраиваются демонстрации в защиту диких животных | Источник: GETTY IMAGES

Так называемые мокрые рынки стали привычной картиной во многих странах Юго-Восточной Азии, особенно в материковом Китае. Там продают рыбу, курицу, диких животных, а также фрукты и овощи. Свое название они получили от тающего льда, который используется для сохранения свежести товара, а также для очистки пола от крови убитых животных.

«Мокрые» рынки — настоящие мины замедленного действия в вопросе эпидемий, говорит Каннингэм.

То, как мы относимся к животным — будто они какой-то предмет потребления, который можно разворовывать, в конечном счете выходит нам боком, и это неудивительно.
Эндрю Каннингэм
заместитель научного руководителя Зоологического общества Лондона

Передача людям

Нынешняя пандемия коронавируса, унесшая уже десятки тысяч жизней, скорее всего, началась на рынке морепродуктов в Ухане. Несмотря на название, на рынке продавали не только рыбу, а также, например, змей, дикобразов и оленей.

Источник: GETTY IMAGES

После первых случаев заражения людей, связанных с рынком, вирус начал быстро распространятся в Китае, а затем по всему миру. Точное его происхождение неизвестно, но, скорее всего, изначально его носителем была летучая мышь, а вирус передался человеку через другое дикое животное.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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