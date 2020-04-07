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01:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В ВОЗ раскрыли особенности снятия карантина из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли особенности снятия ограничений, введенных в странах из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

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Выздоровело406 +51
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Скончалось74 169 +4 860
Выздоровело275 883 +16 073
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:07 MSK, 07.04
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По его словам, карантин доказал свою эффективность в борьбе с распространением инфекции, однако он также приводит к серьезным экономическим последствиям.

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Эксперт предостерег лидеров стран, охваченных эпидемией, от единовременного снятия ограничительных мер — отменять их необходимо постепенно, параллельно анализируя данные и укрепляя систему здравоохранения.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об опасности массового ношения медицинских масок.

Он предупредил, что неправильное их использование способно нанести вред борьбе с пандемией: использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются.

По данным на 6 апреля, в мире более 1 миллиона 309 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 72 тысяч скончались, еще 273 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.

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