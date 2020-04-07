01:11 (мск), источник: Lenta.Ru
В ВОЗ раскрыли особенности снятия карантина из-за коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) раскрыли особенности снятия ограничений, введенных в странах
По его словам, карантин доказал свою эффективность в борьбе с распространением инфекции, однако он также приводит к серьезным экономическим последствиям.
Эксперт предостерег лидеров стран, охваченных эпидемией, от единовременного снятия ограничительных мер — отменять их необходимо постепенно, параллельно анализируя данные и укрепляя систему здравоохранения.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об опасности массового ношения медицинских масок.
Он предупредил, что неправильное их использование способно нанести вред борьбе с пандемией: использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются.
По данным на 6 апреля, в мире более 1 миллиона 309 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 72 тысяч скончались, еще 273 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.