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22:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:45 MSK, 06.04
Источник: AP 2020

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту «при необходимости» будет министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщил пресс-секретарь премьера.

Он также сказал, что Джонсону оказывается превосходная медицинская помощь.

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«Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его команды его врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии в больнице», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с «выраженными симптомами» коронавирусной инфекции.

Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.

У себя в «Твиттере» 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместную работу по борьбе с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. «Вы — лучшее, что есть в Британии», — написал он.

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Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице «под наблюдением». Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.

Ранее российские СМИ с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер якобы находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Между тем, число летальных исходов в связи с коронавирусом в Британии возросло до 5373. За последние сутки от осложнений, связанных с вирусом, скончалось 439 человек.

На данный момент зарегистрировано 51 608 подтвержденных случаев заболевания.

«Плановое обследование»

Ранее представитель Даунинг-стрит подтвердил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен на плановое обследование в больницу. 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус, и болезнь пока не отступает.

55-летний премьер был госпитализирован в воскресенье с продолжающимися симптомами Covid-19, включая повышенную температуру.
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Как сообщается, госпитализация — предупредительная мера, предпринятая по совету лечащего врача премьер-министра.

Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с прессой в Белом доме с пожеланий скорейшего выздоровления британскому премьеру, которого он назвал своим другом и сильной личностью.

«Все американцы молятся за него. Он мой хороший друг, настоящий джентльмен и великий лидер», — сказал Трамп.

Лидер британской оппозиции Кир Стармер также заявил, что надеется на скорое выздоровление премьер-министра.

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Источник:©Аргументы и факты
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