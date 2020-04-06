Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии

По сообщениям, состояние здоровья
Он также сказал, что Джонсону оказывается превосходная медицинская помощь.
«Сегодня во второй половине дня состояние
В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с «выраженными симптомами» коронавирусной инфекции.
Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.
У себя в «Твиттере» 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместную работу по борьбе с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.
Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. «Вы — лучшее, что есть в Британии», — написал он.
Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице «под наблюдением». Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.
Ранее российские СМИ с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер якобы находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Между тем, число летальных исходов в связи с коронавирусом в Британии возросло до 5373. За последние сутки от осложнений, связанных с вирусом, скончалось 439 человек.
На данный момент зарегистрировано 51 608 подтвержденных случаев заболевания.
Ранее представитель
Как сообщается, госпитализация — предупредительная мера, предпринятая по совету лечащего врача
Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с прессой в Белом доме с пожеланий скорейшего выздоровления британскому премьеру, которого он назвал своим другом и сильной личностью.
«Все американцы молятся за него. Он мой хороший друг, настоящий джентльмен и великий лидер», — сказал Трамп.
Лидер британской оппозиции Кир Стармер также заявил, что надеется на скорое выздоровление