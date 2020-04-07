06:09 (мск), источник: ТАСС
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/ — Его тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Народного артиста России, композитора и певца Игоря Николаева выписали из больницы. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.
26 марта
«И, кстати, я уже дома. Спасибо всем, кто волновался и переживал. Будьте здоровы», — написал в понедельник вечером Николаев.
Его супруга Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram видео, на котором Николаев прогуливается по закрытой придомовой территории с дочерью, подписав, что съемка сделана 5 апреля.