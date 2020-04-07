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06:09 (мск), источник: ТАСС

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/ — Его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 347 803 +72 847
Скончалось74 807 +5 320
Выздоровело277 402 +16 798
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:01 MSK, 07.04
Источник: РИА "Новости"

Народного артиста России, композитора и певца Игоря Николаева выписали из больницы. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

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26 марта Telegram-каналы сообщили, что певец доставлен в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Позднее Николаев сообщил, что его тест на вирус дал отрицательный результат.

«И, кстати, я уже дома. Спасибо всем, кто волновался и переживал. Будьте здоровы», — написал в понедельник вечером Николаев.

Его супруга Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram видео, на котором Николаев прогуливается по закрытой придомовой территории с дочерью, подписав, что съемка сделана 5 апреля.

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