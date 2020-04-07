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10:20 (мск), источник: Аргументы и факты

Человек в респираторе. Защитит ли такая маска от вируса?

Сегодня люди для защиты себя от вирусов выходят на улицу в масках. Однако нередко можно увидеть и тех, кто выбирает респиратор. А вот насколько он эффективен?

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 07.04
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На улицах сегодня люди ходят кто во что горазд — одни в масках (медицинских, марлевых, тканевых), другие даже в противогазах. Но есть и третья категория людей — те, кто выбирает респираторы для защиты себя от вирусов. Но только не все понимают, насколько такая мера действенна.

Зачем нужен респиратор

Респиратор — это, по сути, полумаска, которая имеет резинку для закрепления на голове. Надевается он, как и медицинская маска, на область носа и рта так, чтобы они были полностью закрыты и плотно защищены. Резинка помогает плотно закрепить респиратор на лице, чтобы не образовывалось зазоров. В итоге воздух проходит только через фильтры, которые вшиты в него. Так человек получает очищенный и пригодный для дыхания воздух.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Вообще респиратор используется преимущественно в сфере строительства. Он предназначен для снижения рисков попадания опасных веществ в организм через нос и рот. Респираторы относятся к категории средств фильтрующих.

Обычно используют такие средства для защиты от различных химвеществ, отличающихся высокой токсичностью, от дыма, пыли, в том числе и с металлическими частичками, сажи от угля и прочих вредных взвесей, а также от паров ядовитого характера.

Именно высокая очищающая способность и стала причиной того, что такие респираторы оказались востребованными у населения в разгар эпидемии.

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Правила безопасного использования респиратора

Естественно, чтобы респиратор был на пользу, а не навредил здоровью, надо соблюдать правила его использования. Итак, для начала следует регулярно чистить и менять в нем фильтры. Без этого придется дышать частичками пыли и грязи, что безопасным использование такой маски точно не сделает.

Перед первым применением обязательно нужно убедиться в том, что конструкция целостная — нет никаких дефектов, проблем с плотным прилеганием и т. д. Также желательно приобретать изделие сертифицированное, в проверенных торговых точках. Попытки сэкономить на качестве могут привести напрямую в больницу.

Естественно, надо контролировать плотность прилегания, ведь в противном случае смысла от него не будет вообще.
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Сколько работает

Есть одноразовые изделия, которые предназначены для однократного применения — их следует, как и любую медицинскую маску одноразового характера, после ношения выкинуть. Нередко советуют использовать такие не дольше пары часов. Есть и многоразовые варианты, которые в строительстве, например, могут использоваться от двух смен и более.

Медицинские варианты

Медицина не стояла в стороне и создала свою линейку респираторов именно медицинского назначения. Принцип фиксации такой же, как у строительных респираторов, виды — одноразовые и многоразовые — тоже похожи на профессиональные варианты полумаски. Кроме того, выделяют медицинские респираторы с клапанами и без, с зажимом носа и без него. Такие респираторы имеют три уровня защиты — от 1 до 3.

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Приспособление первого класса защиты защищает от аэрозольных частиц — а это капли слюны, которые и становятся основным разносчиком вирусных частиц вокруг. Даже такой респиратор считается на треть более эффективным, чем маска. Использовать его рекомендуют пару часов, максимум — 4, при условии, что материал не стал влажным или грязным. При этом стоит понимать, что дышать в такой маске немного сложнее, чем в обычной. Для большего комфорта мужчинам перед использованием респиратора рекомендуют побриться.

Маски второго уровня защиты изготавливаются из полипропилена и полизопрена, также в них присутствуют детали из алюминия и стали — такие маски советуют использовать 6−8 часов в местах скопления людей. Специалисты отмечают, что такая защита не абсолютная, но при этом все равно высокая. Однако медикам, которые постоянно контактируют с зараженными людьми, эти варианты не годятся.

Маски третьей степени защиты должны быть рассчитаны на срок работы подольше. Кроме того, они должны иметь усовершенствованные фильтры, через которые можно с комфортом дышать даже в сложных условиях (когда душно, жарко и т. д.).

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Защитит ли такая маска от коронавируса?

Респиратор может защитить от коронавируса в том случае, если он правильно подобран. В идеале стоит останавливаться на медицинских изделиях. Также безопасное использование респиратора возможно только при:

  • подборе по размеру;
  • выходе на улицу, в транспорте и т. д. ;
  • его надевании и снятии чистыми руками без прикосновений ко внутренней стороне;
  • своевременной смене изделия, если оно одноразовое, своевременной замене фильтров во многоразовой маске.

Для домашнего использования достаточно первого и второго класса защиты. Третий — это больше профессиональный вариант для медиков, постоянно контактирующих с больными.

На вопрос, что лучше — респиратор или маска — во время эпидемии, специалисты говорят, что первый вариант. За счет более плотного крепления и наличия клапанов на некоторых моделях он обеспечивает лучшую фильтрацию воздуха и снижает увлажненность изделия, уменьшая риски развития бактерий.

Многоразовые респираторы нужно правильно очищать и дезинфицировать, чтобы они продолжали оставаться действенными и эффективными.

Продают респираторы в интернете — стоимость их начинается от 70 рублей за штуку. И это одноразовые. Те, что относятся к высоким классам защиты, могут оцениваться в 1000 рублей и больше.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 07.04
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