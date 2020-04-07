Человек в респираторе. Защитит ли такая маска от вируса?

На улицах сегодня люди ходят кто во что горазд — одни в масках (медицинских, марлевых, тканевых), другие даже в противогазах. Но есть и третья категория людей — те, кто выбирает респираторы для защиты себя от вирусов. Но только не все понимают, насколько такая мера действенна.
Респиратор — это, по сути, полумаска, которая имеет резинку для закрепления на голове. Надевается он, как и медицинская маска, на область носа и рта так, чтобы они были полностью закрыты и плотно защищены. Резинка помогает плотно закрепить респиратор на лице, чтобы не образовывалось зазоров. В итоге воздух проходит только через фильтры, которые вшиты в него. Так человек получает очищенный и пригодный для дыхания воздух.
Вообще респиратор используется преимущественно в сфере строительства. Он предназначен для снижения рисков попадания опасных веществ в организм через нос и рот. Респираторы относятся к категории средств фильтрующих.
Обычно используют такие средства для защиты от различных химвеществ, отличающихся высокой токсичностью, от дыма, пыли, в том числе и с металлическими частичками, сажи от угля и прочих вредных взвесей, а также от паров ядовитого характера.
Именно высокая очищающая способность и стала причиной того, что такие респираторы оказались востребованными у населения в разгар эпидемии.
Естественно, чтобы респиратор был на пользу, а не навредил здоровью, надо соблюдать правила его использования. Итак, для начала следует регулярно чистить и менять в нем фильтры. Без этого придется дышать частичками пыли и грязи, что безопасным использование такой маски точно не сделает.
Перед первым применением обязательно нужно убедиться в том, что конструкция целостная — нет никаких дефектов, проблем с плотным прилеганием
Есть одноразовые изделия, которые предназначены для однократного применения — их следует, как и любую медицинскую маску одноразового характера, после ношения выкинуть. Нередко советуют использовать такие не дольше пары часов. Есть и многоразовые варианты, которые в строительстве, например, могут использоваться от двух смен и более.
Медицина не стояла в стороне и создала свою линейку респираторов именно медицинского назначения. Принцип фиксации такой же, как у строительных респираторов, виды — одноразовые и многоразовые — тоже похожи на профессиональные варианты полумаски. Кроме того, выделяют медицинские респираторы с клапанами и без, с зажимом носа и без него. Такие респираторы имеют три уровня защиты — от 1 до 3.
Приспособление первого класса защиты защищает от аэрозольных частиц — а это капли слюны, которые и становятся основным разносчиком вирусных частиц вокруг. Даже такой респиратор считается на треть более эффективным, чем маска. Использовать его рекомендуют пару часов, максимум — 4, при условии, что материал не стал влажным или грязным. При этом стоит понимать, что дышать в такой маске немного сложнее, чем в обычной. Для большего комфорта мужчинам перед использованием респиратора рекомендуют побриться.
Маски второго уровня защиты изготавливаются из полипропилена и полизопрена, также в них присутствуют детали из алюминия и стали — такие маски советуют использовать 6−8 часов в местах скопления людей. Специалисты отмечают, что такая защита не абсолютная, но при этом все равно высокая. Однако медикам, которые постоянно контактируют с зараженными людьми, эти варианты не годятся.
Маски третьей степени защиты должны быть рассчитаны на срок работы подольше. Кроме того, они должны иметь усовершенствованные фильтры, через которые можно с комфортом дышать даже в сложных условиях (когда душно, жарко
Респиратор может защитить от коронавируса в том случае, если он правильно подобран. В идеале стоит останавливаться на медицинских изделиях. Также безопасное использование респиратора возможно только при:
Для домашнего использования достаточно первого и второго класса защиты. Третий — это больше профессиональный вариант для медиков, постоянно контактирующих с больными.
На вопрос, что лучше — респиратор или маска — во время эпидемии, специалисты говорят, что первый вариант. За счет более плотного крепления и наличия клапанов на некоторых моделях он обеспечивает лучшую фильтрацию воздуха и снижает увлажненность изделия, уменьшая риски развития бактерий.
Продают респираторы в интернете — стоимость их начинается от 70 рублей за штуку. И это одноразовые. Те, что относятся к высоким классам защиты, могут оцениваться в 1000 рублей и больше.