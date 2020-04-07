01:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Кроме того, клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная». «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — заявили собеседники к медицинских кругах.
«Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии», — приводит издание слова источников.
В целом состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, однако имеет положительную динамику. Вероятность благополучно выздоровления, по словам собеседников, большая.
Как утверждают медики, анализы могли казаться отрицательными
Артистка находится в одной из частных клиник Москвы.
Ранее