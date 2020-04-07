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01:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:18 MSK, 07.04
Источник: РИА "Новости"

По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Кроме того, клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная». «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — заявили собеседники к медицинских кругах.

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искуственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
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«Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии», — приводит издание слова источников.

В целом состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, однако имеет положительную динамику. Вероятность благополучно выздоровления, по словам собеседников, большая.

Как утверждают медики, анализы могли казаться отрицательными из-за мутации вируса. Существующие тест-системы определяют РНК вируса, а не антитела в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты могут не распознать его.

Артистка находится в одной из частных клиник Москвы.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Бабкиной нашли коронавирус. Эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19, который оказался положительным.

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Источник:©Аргументы и факты
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