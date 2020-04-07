Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
07:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Как, сколько и какие дела рассматривают суды в условиях пандемии

Как стало известно «Ъ», председатель Мосгорсуда Ольга Егорова разъяснила руководителям районных судов порядок работы в условиях пандемии коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 347 892 +72 350
Скончалось74 808 +5 310
Выздоровело284 802 +21 817
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:12 MSK, 07.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Несмотря на то, что дежурные судьи в основном рассматривают дела безотлагательного характера с использованием видеосвязи и без доставки фигурантов, материалов в их работе меньше не стало. Например, если за две недели февраля были рассмотрены ходатайства об арестах почти 400 человек, то с 19 марта по 3 апреля, когда ограничительные меры ввели в судах, их оказалось 362, зато под домашние аресты отправилось даже больше, чем раньше.

Ссылаясь на постановление президиумов Верховного суда и совета судей России, которые в связи с угрозой распространения коронавируса 18 марта рекомендовали приостановить личные приемы граждан; рассматривать дела только безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении мер пресечения); при наличии технической возможности при рассмотрении дел использовать видеоконференцсвязь и ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками разбирательств, Егорова дала новые рекомендации представителям столичной Фемиды.

Она, в частности, напомнила, что, несмотря на то что период с 4 по 30 апреля объявлен нерабочим, судебная система не приостанавливает свою деятельность, а осуществляет ее с учетом постановлений высших органов судебной власти.
Читайте также
Суд оштрафовал Иисуса Воробьева, задержанного на Патриарших прудах с собакой

При этом Егорова обратила внимание на «необходимость» рассмотрения всех категорий гражданских и административных дел, в которых имеется согласие сторон на разбирательство в их отсутствие, а также рассмотрения дел в порядке упрощенного производства с выдачей судебных приказов.

Кроме того, полагает председатель Мосгорсуда, «необходимо продолжить деятельность», не требующую непосредственного присутствия сторон, в частности, контроль за исполнением судебных актов, списание дел в архив и проч. Она также предлагает «минимизировать» количество отпусков сотрудников «с целью снижения угрозы распространения» коронавируса. Между тем, согласно статистике, в период с 19 марта по 3 апреля столичные суды фактически работали в таком же режиме, что и в докарантинный период.

Так, за две недели районными судами было рассмотрено 362 ходатайства о направлении обвиняемых и подозреваемых в СИЗО (в 27 случаях следствию было отказано) и 33 решения об их домашних арестах. Эта статистика в целом соответствует периоду с 1 по 14 февраля. Тогда следствие требовало отправить в изоляторы 398 человек (в 40 случаях ходатайства были отклонены), а еще 29 оставить под следствием дома.

Читайте также
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»

Практически не изменились и показатели обращений за продлением ранее избранных мер пресечения. Если в феврале районные и городской суд вынесли решения по 1128 и 121 подобным ходатайствам соответственно, то после этого — по 1179 и 126 фигурантам расследований. Причем 11 ходатайств о продлении содержания под стражей и 13 — о домашних арестах суды отклонили.

Отметим, что судебная статистика опровергает слухи о фактическом сворачивании другой следственной и оперативно-разыскной деятельности в условиях коронавируса. Столичные суды в марте-апреле рассмотрели 55 просьб следствия об арестах имущества, 270 материалов о производстве обысков и выемок в жилищах и проч.

Продолжилось и слушание дел по существу, но уже далеко не в прежнем масштабе.

В районных судах проводились разбирательства по 119 уголовным делам, тогда как в феврале — по 774.

Гражданских дел в отсутствие сторон, согласившихся на это, суды рассмотрели более тысячи, а в первые две недели февраля, со сторонами — более 5 тысяч. Данными по делам об административных правонарушениях «Ъ» не располагает, а административных дел, не требующих отлагательства, суды во время самоизоляции граждан рассмотрели 237 (ранее 725).

Читайте также
«Работа скорой парализована». Как COVID-19 лишил помощи 23 тысячи человек

Интересно, что после того как суды начали принимать заявления не лично от граждан, а по средствам других видов связи, только через личные кабинеты единого информационного портала судов, по данным пресс-службы Мосгорсуда, поступило 10,8 тыс. процессуальных документов, которые еще предстоит изучить служителям Фемиды.

Для обеспечения безопасности участников разбирательств (а в Москве системами видеоконференцсвязи оснащены 92 зала заседаний) в марте, сообщили «Ъ» в пресс-службе горсуда, дополнительно 53 такие системы были установлены в больницах, подразделениях МВД и изоляторах временного содержания. Все они коммуницированы с судебной системой, что позволяет рассматривать дела без доставления фигурантов, но с обязательным участием их адвокатов. Продолжают работать и мировые суды, которые, как и суды общей юрисдикции, рассматривают в основном дела, которые невозможно отложить, а без вызова сторон они вынесли около 15 тыс. судебных приказов.

«Поверьте, мы принимаем все меры для того, чтобы дела и материалы были рассмотрены без ущемления прав граждан», — сказала «Ъ» председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, добавив, что во всех судах ежедневно дежурит по несколько судей и имеются все необходимые технические условия для рассмотрения безотлагательных дел.

Николай Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:40 MSK, 06.04
 Путин принял Россию без Чечни, а оставил с Крымом
Чего нельзя делать во время карантина и что за это грозит
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 6 апреля
Коронавирус в мире: надежды в Испании и Италии, обвал экономики во Франции
Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей
Аналитики спрогнозировали самое сильное с 2014 года падение доходов россиян
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Подпольный «Банк России» напечатал миллиард рублей
Почему Япония вводит режим ЧС
Работодателям дали рекомендации в связи с коронавирусом
СМИ: Правительство планирует ограничить импорт бензина в РФ
Кадыров ответил Мишустину на критику за закрытие границ
Этот вирус не последний, предупреждают ученые: дело в животных
Здоровье
«Мне было стыдно, что я сдалась так быстро»: история медсестры, заразившейся COVID-19 Медицинский работник из Испании рассказала Здоровью Mail.ru, как пандемия расшатывает здравоохранение в стране.
Hi-Tech
Самый дорогой смартфон в России: будущее наступило? Будущее уже тут!
Горячие темы на Авто
А кто-нибудь в курсе ? 259
Про без работы и без зарплаты 236
Самоизоляция и отцы 205
Избавимся ли мы от комплекса неполноценности? 170
Кино
Нелли Уварова рассказала, почему ее больше не зовут сниматься Звезда сериала «Не родись красивой» назвала себя «не очень удобной» актрисой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Случилось вчера. Печальная весть о Льве Лещенко
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
На фоне эпидемии: еще 1 подарок пенсионерам РФ
Печальная новость о известной актрисе
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь