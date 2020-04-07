Как, сколько и какие дела рассматривают суды в условиях пандемии

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Несмотря на то, что дежурные судьи в основном рассматривают дела безотлагательного характера с использованием видеосвязи и без доставки фигурантов, материалов в их работе меньше не стало. Например, если за две недели февраля были рассмотрены ходатайства об арестах почти 400 человек, то с 19 марта по 3 апреля, когда ограничительные меры ввели в судах, их оказалось 362, зато под домашние аресты отправилось даже больше, чем раньше.
Ссылаясь на постановление президиумов Верховного суда и совета судей России, которые в связи с угрозой распространения коронавируса 18 марта рекомендовали приостановить личные приемы граждан; рассматривать дела только безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении мер пресечения); при наличии технической возможности при рассмотрении дел использовать видеоконференцсвязь и ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками разбирательств, Егорова дала новые рекомендации представителям столичной Фемиды.
Она, в частности, напомнила, что, несмотря на то что период с 4 по 30 апреля объявлен нерабочим, судебная система не приостанавливает свою деятельность, а осуществляет ее с учетом постановлений высших органов судебной власти.
При этом Егорова обратила внимание на «необходимость» рассмотрения всех категорий гражданских и административных дел, в которых имеется согласие сторон на разбирательство в их отсутствие, а также рассмотрения дел в порядке упрощенного производства с выдачей судебных приказов.
Кроме того, полагает председатель Мосгорсуда, «необходимо продолжить деятельность», не требующую непосредственного присутствия сторон, в частности, контроль за исполнением судебных актов, списание дел в архив и проч. Она также предлагает «минимизировать» количество отпусков сотрудников «с целью снижения угрозы распространения» коронавируса. Между тем, согласно статистике, в период с 19 марта по 3 апреля столичные суды фактически работали в таком же режиме, что и в докарантинный период.
Так, за две недели районными судами было рассмотрено 362 ходатайства о направлении обвиняемых и подозреваемых в СИЗО (в 27 случаях следствию было отказано) и 33 решения об их домашних арестах. Эта статистика в целом соответствует периоду с 1 по 14 февраля. Тогда следствие требовало отправить в изоляторы 398 человек (в 40 случаях ходатайства были отклонены), а еще 29 оставить под следствием дома.
Практически не изменились и показатели обращений за продлением ранее избранных мер пресечения. Если в феврале районные и городской суд вынесли решения по 1128 и 121 подобным ходатайствам соответственно, то после этого — по 1179 и 126 фигурантам расследований. Причем 11 ходатайств о продлении содержания под стражей и 13 — о домашних арестах суды отклонили.
Отметим, что судебная статистика опровергает слухи о фактическом сворачивании другой следственной и оперативно-разыскной деятельности в условиях коронавируса. Столичные суды в марте-апреле рассмотрели 55 просьб следствия об арестах имущества, 270 материалов о производстве обысков и выемок в жилищах и проч.
Продолжилось и слушание дел по существу, но уже далеко не в прежнем масштабе.
В районных судах проводились разбирательства по 119 уголовным делам, тогда как в феврале — по 774.
Гражданских дел в отсутствие сторон, согласившихся на это, суды рассмотрели более тысячи, а в первые две недели февраля, со сторонами — более 5 тысяч. Данными по делам об административных правонарушениях «Ъ» не располагает, а административных дел, не требующих отлагательства, суды во время самоизоляции граждан рассмотрели 237 (ранее 725).
Интересно, что после того как суды начали принимать заявления не лично от граждан, а по средствам других видов связи, только через личные кабинеты единого информационного портала судов, по данным пресс-службы Мосгорсуда, поступило 10,8 тыс. процессуальных документов, которые еще предстоит изучить служителям Фемиды.
Для обеспечения безопасности участников разбирательств (а в Москве системами видеоконференцсвязи оснащены 92 зала заседаний) в марте, сообщили «Ъ» в пресс-службе горсуда, дополнительно 53 такие системы были установлены в больницах, подразделениях МВД и изоляторах временного содержания. Все они коммуницированы с судебной системой, что позволяет рассматривать дела без доставления фигурантов, но с обязательным участием их адвокатов. Продолжают работать и мировые суды, которые, как и суды общей юрисдикции, рассматривают в основном дела, которые невозможно отложить, а без вызова сторон они вынесли около 15 тыс. судебных приказов.
«Поверьте, мы принимаем все меры для того, чтобы дела и материалы были рассмотрены без ущемления прав граждан», — сказала «Ъ» председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, добавив, что во всех судах ежедневно дежурит по несколько судей и имеются все необходимые технические условия для рассмотрения безотлагательных дел.
Николай Сергеев
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