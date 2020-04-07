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06:46 (мск), источник: Известия

Басист Duran Duran Джон Тейлор рассказал о борьбе с коронавирусом

Басист группы Duran Duran, 59-летний музыкант Джон Тейлор рассказал о том, что три недели назад у него подтвердили коронавирус, и поделился подробностями болезни в Instagram коллектива в понедельник, 6 апреля.

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РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 347 892 +72 350
Скончалось74 808 +5 310
Выздоровело284 802 +21 817
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:12 MSK, 07.04

Музыкант отметил, что неделю чувствовал симптомы «чудовищного гриппа», но затем его состояние улучшилось.

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«Возможно, в мои 59 лет я имею особенно крепкое здоровье. Во всяком случае, мне нравится так думать. Или мне просто повезло, что мой случай заражения COVID-19 оказался таким легким», — рассказал басист.

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Против нахождения на карантине артист не возражал, так как именно он дал ему шанс выздороветь.

Тейлор добавил, что победить болезнь возможно, и она не всегда приводит к летальным случаям. Он также обратился к поклонникам в США, Италии, Великобритании и многих других странах с пожеланиями любви.

4 апреля сообщалось, что новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. По ее словам, симптомы заболевания появились две недели назад.

В марте сообщалось, что актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Сейчас они оба вылечились, прошли период карантина и вернулись в США.

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