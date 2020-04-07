Басист Duran Duran Джон Тейлор рассказал о борьбе с коронавирусом

Музыкант отметил, что неделю чувствовал симптомы «чудовищного гриппа», но затем его состояние улучшилось.
«Возможно, в мои 59 лет я имею особенно крепкое здоровье. Во всяком случае, мне нравится так думать. Или мне просто повезло, что мой случай заражения COVID-19 оказался таким легким», — рассказал басист.
Против нахождения на карантине артист не возражал, так как именно он дал ему шанс выздороветь.
Тейлор добавил, что победить болезнь возможно, и она не всегда приводит к летальным случаям. Он также обратился к поклонникам в США, Италии, Великобритании и многих других странах с пожеланиями любви.
4 апреля сообщалось, что новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. По ее словам, симптомы заболевания появились две недели назад.
В марте сообщалось, что актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Сейчас они оба вылечились, прошли период карантина и вернулись в США.