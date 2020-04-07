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04:53 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор дал работодателям рекомендации для профилактики коронавируса

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/ — Роспотребнадзор посоветовал работодателям организовать работу сотрудников организации в несколько смен, а также обеспечить работников дезинфицирующими средствами для обработки рук в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 346 299 +72 309
Скончалось74 679 +5 235
Выздоровело276 636 +16 389
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:39 MSK, 07.04
Источник: Агентство «Москва»

«Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям рекомендуется разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива — разместить сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен; при входе работников в организацию (предприятие) — возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры», — говорится в сообщении.

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Если сидишь дома

Кроме того, работодателям рекомендовано мерить температуру тела сотрудников при входе в организацию, а также в течение рабочего дня, если есть показания. При повышенной температуре и признаках инфекционного заболевания работник должен быть отстранен от нахождения на рабочем месте. Работодатель должен проконтролировать вызов сотрудником врача.

Работодателям также необходимо контролировать соблюдение самоизоляции работников на дому в течение 14 дней после возвращения их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре уточнили, что организация должна иметь не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, масок и респираторов. Кроме того, должно осуществляться регулярное проветривание рабочих помещений.

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В России на 6 апреля зафиксированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4 484). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 47 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Источник:©Аргументы и факты
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