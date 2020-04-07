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09:29 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. По возвращению домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.

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Скончалось74 816 +5 302
Выздоровело284 802 +21 803
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 07.04
Источник: РИА Новости

«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», — рекомендовали в ведомстве.

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.

Что полезно знать
Если сидишь дома

При режиме самоизоляции на улицу можно выходить, если есть прямая угроза жизни и здоровью людей, для получения экстренной медицинской помощи, для поездки на работу, покупки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости в ближайшем магазине или аптеке.

Кроме того, разрешается покидать жилище, если требуется вынести бытовой мусор или для выгула домашних животных. При этом территория выгула не должна превышать ста метров от места проживания.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку вируса SARS-CoV-2, который распространился по всему миру из китайского Уханя. По данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 1,21 миллиона человек, почти 67,6 тысяч умерли.

В России коронавирус диагностирован у 6343 человек, 406 из них выздоровели, 47 умерли. В большинстве регионов действует режим самоизоляции или другие ограничения.

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