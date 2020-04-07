В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от коронавируса

Количество случаев заболевания в материковом Китае сокращается с марта, но страна сталкивается со второй волной инфекций, уже
По словам чиновников здравоохранения, было также зарегистрировано 30 новых бессимптомных инфекций, в результате чего общее количество заболевших в стране достигло 1033 человек. Примерно четверть от общего числа бессимптомных случаев заболевания также завезена.
Число заразившихся COVID-19 превысило 1,2 млн человек, почти 70 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксировано более 6,3 тыс. случаев заболевания.