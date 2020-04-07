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08:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от коронавируса

Китайские власти во вторник сообщили об отсутствии новых случаев смерти от коронавируса впервые с тех пор, как они начали публиковать данные в январе. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 348 184 +72 328
Скончалось74 816 +5 302
Выздоровело284 802 +21 803
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 07.04
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Количество случаев заболевания в материковом Китае сокращается с марта, но страна сталкивается со второй волной инфекций, уже из-за рубежа, причем официальные органы здравоохранения сообщают в общей сложности о почти 1 тыс. импортированных случаях.

Китайские органы здравоохранения сообщили о 32 новых случаях заболевания по всей стране, и все они были привезены.

По словам чиновников здравоохранения, было также зарегистрировано 30 новых бессимптомных инфекций, в результате чего общее количество заболевших в стране достигло 1033 человек. Примерно четверть от общего числа бессимптомных случаев заболевания также завезена.

Число заразившихся COVID-19 превысило 1,2 млн человек, почти 70 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года. В России зафиксировано более 6,3 тыс. случаев заболевания.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 07.04
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