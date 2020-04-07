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13:47 (мск), источник: m24.ru

Названы рабочие сферы с наибольшей гендерной разницей в зарплатах

В исследовании использовались данные Росстата.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

RT составил рейтинг сфер деятельности в России с наибольшей разницей между зарплатами мужчин и женщины на основании данных Росстата.

Максимальный разрыв обнаружен среди специалистов в области информации и связи, где мужчины получают на 31,8% больше, чем женщины. У работников профессиональной, научной и технической деятельности он составляет 29%.

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В сфере транспортировки и хранения разница достигает 25,9%, в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 25,8%, в сфере добычи полезных ископаемых — 24,1%.

Минимальный разрыв фиксируется в сфере образования, где зарплата мужчин выше на 4,8%. В области здравоохранения и социальных услуг она больше на 11,7%.

С 2017 года гендерный разрыв зарплат в России сократился на 0,4%. В среднем, по данным за октябрь 2019 года, зарплата женщин составляла 37,8 тысячи рублей, мужчин — 52,5 тысячи.

В марте аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» провели опрос на тему гендерного влияния на развитие карьеры. 60% респондентов считают, что пол не имеет значения для достижения рабочих успехов. 32% полагают, что женщинам продвигаться по карьерной лестнице сложнее. Аналогичное мнение в отношении мужчин разделяют 8% опрошенных.

Аналитики проверили, каковы отношения между разнополыми сотрудниками и руководителями. Выяснилось, что 45% женщин готовы идти за мужским руководством, а женскому лидерству доверяют 7% работников-мужчин.

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